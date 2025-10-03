Hamas cede ante Trump: Grupo armado anunció la liberación de todos los rehenes en Gaza

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La liberación de los rehenes de Israel de Gaza está próximo a ocurrir, luego de que este viernes 3 de octubre Hamas aceptara el plan de paz de Donald Trump. Además, acordaron dejar la administración de la franja a tecnócratas palestinos, que cuenten con el respaldo del mundo árabe e islámico.

Acuerdo llega tras último bombardeo israelí

Esto se da tras la última ofensiva que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegaron, con un masivo bombardeo que acabó con la vida de 72 personas, según fuentes oficiales. El ataque ocurrió con la utilización de vehículos teledirigidos cargados con explosivos.

"Hamas aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump, pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria", reza el comunicado recogido por Reuters.

El grupo armado ha aceptado uno de los puntos del planteamiento del mandatario estadounidense, entre los que contempla liberar a todos los cautivos, vivos o muertos. También acuerda dejar la administración de Gaza, a personas independientes (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y apoyado por el respaldo de la comunidad árabe e islámica.

Trump conforme con el pronunciamiento

A través de sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos aprobó el pronunciamiento de Hamas, en el que acepta varios términos de su plan para acabar con el conflicto con el Estado judío.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos rescatar a los rehenes de forma segura y rápida... Se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio", indica el mandatario.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que de no aceptar su propuesta, continuaría apoyando a la nación hebrea para que continúe con su asedio en la franja. Por tal motivo, le dio entre tres y cuatro días para que ofreciera una respuesta, siendo esta positiva, aunque parcial.

El pasado martes 30 de setiembre, el jefe de Estado recibió a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, quien aceptó su plan para ponerle fin a las hostilidades.

