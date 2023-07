Pedro Sánchez confía en una "remontada" para vencer a la derecha el domingo en España

21/07/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva cinco años en el poder y busca un último impulso para contrarrestar las encuestas que pronostican una victoria de la derecha en las elecciones legislativas del domingo.

En una entrevista televisiva, Sánchez afirmó que el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, está debilitado, mientras que el Partido Socialista está en ascenso. Su gestión se basa en cifras económicas positivas, que presenta como el principal argumento para persuadir a los votantes indecisos, que representan aproximadamente el 20% del electorado.

A pesar de su confianza en una remontada y en ganar las elecciones, las encuestas continúan mostrando al PP como favorito para triunfar en estas elecciones anticipadas, convocadas después del fracaso de la izquierda en las elecciones municipales de mayo.

No obstante, los sondeos indican que el PP no obtendrá la mayoría absoluta necesaria para formar un gobierno, lo que podría llevarlos a aliarse con el partido ultranacionalista Vox. Esto sería histórico, ya que la extrema derecha no ha estado en el poder en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975. También existe la posibilidad de un bloqueo si no hay mayorías viables en ninguno de los espectros políticos, lo que conduciría a nuevas elecciones, como ocurrió en 2015 y 2019.

Los principales candidatos, incluido Sánchez, culminan su campaña en Madrid antes de la jornada de reflexión del sábado. En estos últimos momentos de la contienda, Sánchez ha aumentado sus críticas hacia Núñez Feijóo, acusándolo de tener vínculos con un narcotraficante conocido, Marcial Dorado.

El PP, que fue destituido del poder en 2018 por una moción de censura liderada por Sánchez, siente que ha llegado el momento de volver a gobernar y busca revertir muchas de las leyes impulsadas por el gobierno de coalición de los socialistas y la extrema izquierda.

El país ha experimentado un aumento en la participación electoral, ya que cerca de 2.5 millones de personas han decidido votar por correo, una cifra sin precedentes. Esto sugiere que la participación podría ser alta, a pesar del calor del verano y de que muchos ciudadanos estén de vacaciones.

En resumen, las elecciones legislativas en España se vislumbran reñidas, con una fuerte competencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El futuro político del país está en juego, y los resultados determinarán si se formará un nuevo gobierno, si habrá coaliciones inusuales o si se deberán convocar elecciones nuevamente para buscar una solución.