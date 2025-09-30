Peruano es condenado a más de seis años de prisión en Estados Unidos por fraude a hispanohablantes

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un peruano fue declarado culpable por la justicia estadounidense por defraudar y extorsionar a consumidores hispanohablantes en un caso que involucra a más de 30 mil víctimas. Por ello, fue condenado a más de seis años de prisión.

Esquema transnacional de fraude

Se trata de David Cornejo Fernández, de 36 años y residente de Lima, quien facilitó esquemas fraudulentos para robar millones de dólares a miles de víctimas hispanohablantes en Estados Unidos. El acusado proporcionó líneas telefónicas por internet, servicios de suplantación de identificador de llamadas y funciones de grabación a una red de centro de llamadas fraudulentas en Perú.

A través de los servicios del peruano, los centros de llamadas defraudaron y extorsionaron a miles de víctimas hispanohablantes, amenazándolos falsamente con procedimientos judiciales, multas y otras consecuencias de no pagar por los productos.

Proceso judicial en EE. UU.

Por ello, Cornejo fue extraditado de Perú en noviembre del 2024 para enfrentar cargos relaciones con el esquema, declarándose culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en julio.

Al declararse culpable, admitió haber proporcionado a centros de llamadas fraudulentos en Perú la tecnología necesaria para hacerse pasar por agentes federales, policías, abogados, personal judicial y otros funcionarios gubernamentales con la finalidad de extorsionar a las víctimas.

Además, también proporcionó un software de suplantación de identificador de llamadas que permitió a sus cómplices hacerse pasar por funcionarios del gobierno de forma convincente colocándolos en las líneas telefónicas.

Cuando las víctimas denunciaron que ciertos números de teléfono eran fraudulentos, el acusado proporcionó nuevas líneas telefónicas y números a sus cómplices para que continúen el plan, causando más de 3 millones de dólares en pérdidas a más de 8. 800 víctimas en todo Estados Unidos.

La sentencia la dictó el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en este 13 acusados, entre los que está el peruano, fueron condenados y sentenciados. Entre estos están incluidos los propietarios de centros de llamadas peruanos y los cuatro propietarios de centros de distribución que procesaban pagos y distribuías productos.

De esta manera, David Cornejo viene a ser el noveno acusado extraditado de Perú y sentenciado a 80 meses de prisión y al pago de más de 3 millones de dólares en un tribunal federal por fraude relacionado con centros de llamadas peruanas. En 2021 y 2022 se condenó Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Rentería, Fernán Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza, mientras que en 2024 se condenó a José Alejandro Zúñiga Cano.

Es así como el peruano David Cornejo fue condenado a más de 6 años de pena privativa de la libertad en Estados Unidos, al participar de una red transnacional de fraude por llamadas.