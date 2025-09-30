RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Qué vergüenza

Peruano es condenado a más de seis años de prisión en Estados Unidos por fraude a hispanohablantes

El peruano David Cornejo Fernández fue condenado a 80 meses de prisión en Estados Unidos, por ser parte de una red transnacional de fraude por llamadas contra hispanohablantes en dicho país.

Fraude por llamada
Fraude por llamada (Difusión)

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 30/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Un peruano fue declarado culpable por la justicia estadounidense por defraudar y extorsionar a consumidores hispanohablantes en un caso que involucra a más de 30 mil víctimas. Por ello, fue condenado a más de seis años de prisión. 

Esquema transnacional de fraude

Se trata de David Cornejo Fernández, de 36 años y residente de Lima, quien facilitó esquemas fraudulentos para robar millones de dólares a miles de víctimas hispanohablantes en Estados Unidos. El acusado proporcionó líneas telefónicas por internet, servicios de suplantación de identificador de llamadas y funciones de grabación a una red de centro de llamadas fraudulentas en Perú. 

A través de los servicios del peruano, los centros de llamadas defraudaron y extorsionaron a miles de víctimas hispanohablantes, amenazándolos falsamente con procedimientos judiciales, multas y otras consecuencias de no pagar por los productos. 

Proceso judicial en EE. UU.

Por ello, Cornejo fue extraditado de Perú en noviembre del 2024 para enfrentar cargos relaciones con el esquema, declarándose culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en julio. 

Al declararse culpable, admitió haber proporcionado a centros de llamadas fraudulentos en Perú la tecnología necesaria para hacerse pasar por agentes federales, policías, abogados, personal judicial y otros funcionarios gubernamentales con la finalidad de extorsionar a las víctimas. 

Terremoto de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?
Lee también

Terremoto de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas: ¿Se activa alerta de tsunami en Perú?

Además, también proporcionó un software de suplantación de identificador de llamadas que permitió a sus cómplices hacerse pasar por funcionarios del gobierno de forma convincente colocándolos en las líneas telefónicas. 

Cuando las víctimas denunciaron que ciertos números de teléfono eran fraudulentos, el acusado proporcionó nuevas líneas telefónicas y números a sus cómplices para que continúen el plan, causando más de 3 millones de dólares en pérdidas a más de 8. 800 víctimas en todo Estados Unidos. 

La sentencia la dictó el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en este 13 acusados, entre los que está el peruano, fueron condenados y sentenciados. Entre estos están incluidos los propietarios de centros de llamadas peruanos y los cuatro propietarios de centros de distribución que procesaban pagos y distribuías productos. 

Transportistas convocan a paro: Conoce qué empresas de transporte acatarán la medida
Lee también

Transportistas convocan a paro: Conoce qué empresas de transporte acatarán la medida

De esta manera, David Cornejo viene a ser el noveno acusado extraditado de Perú y sentenciado a 80 meses de prisión y al pago de más de 3 millones de dólares en un tribunal federal por fraude relacionado con centros de llamadas peruanas. En 2021 y 2022 se condenó Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Rentería, Fernán Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza, mientras que en 2024 se condenó a José Alejandro Zúñiga Cano. 

Es así como el peruano David Cornejo fue condenado a más de 6 años de pena privativa de la libertad en Estados Unidos, al participar de una red transnacional de fraude por llamadas.

Asotrani evalúa participar en nuevo paro de transportistas: "Siempre los empresarios tienen algo que negociar"
Lee también

Asotrani evalúa participar en nuevo paro de transportistas: "Siempre los empresarios tienen algo que negociar"

Temas relacionados condenado Estados Unidos extorsión llamadas fraudulentas Peruano

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA