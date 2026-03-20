Pol Deportes visita el Maracaná para ver a Flamengo y recibe cálido saludo de Danilo

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pol Deportes sigue dando de qué hablar, esta vez tras visitar el Maracaná para ver a Flamengo, donde no solo cubrió un importante partido, sino que también recibió un cálido saludo de Danilo, un momento que ya forma parte de su creciente historia en el periodismo deportivo.

Pol Deportes visitó el Maracaná

Cliver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes, continúa sorprendiendo con su rápida evolución en el mundo del periodismo deportivo.

Esta vez le tocó estar en el Maracaná para la séptima fecha del Brasileirão Serie A. Estuvo cubriendo el cruce entre el Fla y Remo en plena ciudad carioca.

La presencia del joven peruano en este escenario internacional no pasó desapercibida, especialmente considerando su corta edad y el impacto que ha logrado en tan poco tiempo.

Todo esto fue gracias a una invitación de lujo de Globo y del propio Flamengo. Está claro que su nombre ya está sonando fuerte afuera y este viaje lo confirma.

POL DEPORTES NO MARACANÃ 🤩



O pequeno narrador Cliver Sanchez, que narrou o tetra da Libertadores do Flamengo no Morro San Cristóbal, em Lima, no Peru, esteve no Maracanã nesta quinta-feira.



O peruano ganhou a camisa de Arrascaeta e Danilo, responsáveis pelo lance do gol do... pic.twitter.com/mIb58rXZiu — Renan Moura (@renanmoura1989) March 20, 2026

Pol Deportes recibió saludo de Danilo

Lo mejor fue cuando Danilo Luiz da Silva se dio cuenta de su presencia y se acercó a saludarlo. El jugador del Flamengo no dudó en darle la bienvenida, un gesto que, obviamente, no pasó desapercibido para nadie.

"¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? Bienvenido al Maracaná. ¿Te gusta estar aquí? Dale, fuerza, eres un crack", expresó el defensor brasileño.

Además de este emotivo encuentro, el joven también compartió con hinchas del club brasileño, quienes lo reconocieron y se mostraron entusiasmados por su presencia.

La interacción con los fanáticos dejó en evidencia el impacto que ha tenido su historia, especialmente desde su viralización durante la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima.

Pol Deportes está cumpliendo sus sueños

Para Pol Deportes, esta experiencia representa un paso importante en su carrera. A sus 16 años, ya ha logrado posicionarse en eventos de alto nivel, incluyendo coberturas internacionales y reconocimientos de figuras del fútbol.

Esta semana, incluso presentó en sus redes un adelanto exclusivo de la nueva película de Spider-Man, lo que le valió un saludo en video del actor Tom Holland, protagonista de la franquicia.

"Primero, muchas gracias por animar a las personas a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day'. Cuídate, amigo", expresó Holland.

Así, Pol Deportes visitó el Maracaná para ver a Flamengo y recibió cálido saludo de Danilo Luiz da Silva, consolidando un nuevo capítulo en su camino dentro del periodismo deportivo.