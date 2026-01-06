Delegación de Perú en la OEA: "Nicolás Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización de Estados Americanos (OEA) dio inicio este martes a un Consejo Permanente extraordinario para evaluar lo sucedido en Venezuela luego de la incursión militar de los Estados Unidos que finalizó con la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York.

Al respecto, el representante permanente del Perú ante la OEA, Rodolfo Coronado, indicó que el país ha denunciado constantemente que Nicolás Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial. Además, reiteró que reconocen la victoria de Edmundo González en las elecciones del 2024.

Delegación de Perú se pronuncia sobre Maduro ante la OEA

En primer lugar la delegación peruana ante la OEA solicitó un minuto de silencio, en memoria de todas las víctimas por violaciones de derechos humanos durante el régimen del líder chavista."Creo que es un gesto que honra a las víctimas y que reafirma el compromiso de la Organización con la dignidad humana y los derechos humanos", sostuvo el embajador nacional.

En consiguiente, Coronado Molina resaltó que el Perú mantiene una tradición principista de respeto al derecho internacional y a los valores consagrados contemplados en la Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

"El Perú ha sido claro y consistente al denunciar que Nicolás Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial las elecciones de julio de 2024 no lo invistieron como ganador y desde entonces nuestro país ha mantenido una posición firme y coherente a sus rechazos de intento de perpetuación ilegítima en el poder", puntualizó.

Compromiso con la defensa de la democracia

En otro momento, sostuvo que el país "sostiene un firme compromiso con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en la región". Además, sostuvo que el Perú, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, "ha sido un defensor constante" de la democracia hermisférica y reitera su respaldo a la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica institucional.

Añadió que, desde nuestra nación "hemos sostenido y seguiremos sosteniendo que dicha transición debe emanar de una solución genuinamente venezolana" la cual debe estar conducida por los propios venezolanos y fundada en la voluntad popular expresada libremente en las urnas.

Además, recordó que el Perú acogió a cerca de "un millón y medio de ciudadanos venezolanos" quienes abandonaron territorio venezolano por la crisis generada por el régimen de Maduro Moros.

De manera directa, el representante permanente del Perú ante la OEA, Rodolfo Coronado, sostuvo que el Perú Nicolás ha denunciado que Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial.