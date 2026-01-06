Donald Trump afirma que Nicolás Maduro es un "tipo violento" y que intenta imitar sus bailes

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de un discurso ofrecido este martes 6 de enero ante los republicanos de la Cámara de Representantes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tener fuertes adjetivos contra Nicolás Maduro, hoy tenido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn junto a su esposa, Cilia Flores, desde el sábado 3 de enero.

Sobre el operativo militar que provocó la caída del líder chavista, el jefe de la Casa Blanca destacó la capacidad de su fuerza castrense, al señalarla como "el Ejército más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible del planeta Tierra".

Acusa a Maduro de tener una cámara de torturas en Caracas

Durante el retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington, Trump elogió el accionar en la país sudamericano, calificando el hecho como "brillante" y fiel a su estilo, presumió el ataque como algo que "nadie podría haberlo desarrollado".

Con referente al ahora detenido Nicolás Maduro, reveló que tiene una cámara de tortura -o también conocido como el "Helicoide"- en medio de la capital venezolana, más precisamente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el cual, según el estadounidense, "lo van a cerrar ahora".

Asimismo, se refirió sobre él como "un hombre violento, que ha matado a millones de personas. Se sube allí e intenta imitar un poco mi baile". Además, ridiculizó también a los izquierdistas que exigen su liberación.

Según él, quienes se han movilizado en Caracas y otras ciudades han sido "personas pagadas" que incluso no tienen conocimiento del por qué salen a las calles a manifestarse. En ese sentido, los acusó de caminar por las calles con un cartel sin haberlo leído antes.

Maduro comparece ante la justicia norteamericana

En su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, llevada a cabo el lunes 5 de enero, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon "inocentes" de los cargos que se les imputan. Luego de que el juez Alvin Hellerstein diera inicio a la diligencia, el líder chavista señaló que todavía sigue siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente. Soy una persona honorable, el presidente de Venezuela, y me considero un prisionero de guerra", señaló. ante las autoridades estadounidenses.

Es importante señalar que, Maduro Moros tiene como abogado defensor a Barry J. Pollack, quien saltó a la fama años atrás por conseguir la liberación del creador del portal WikiLeaks, Julian Assange. También se conoció, que el letrado no solicitó libertad bajo el pago de fianza para la pareja presidencial venezolana.

Finalmente, el juez federal, programó para el 17 de marzo la segunda audiencia para Maduro y Flores, investigados por los presuntos delitos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.