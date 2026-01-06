ONU sobre operación de EE. UU. en Venezuela: "Socavó principio del derecho internacional"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización de las Naciones Unidas expresó el martes su profunda preocupación por la intervención militar realizada por Estados Unidos en Venezuela, pues "socavó un principio fundamental del derecho internacional".

ONU en contra de acciones de EE. UU.

La información la brindó a los medios la portavoz del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, quien señaló que la posición ante EE. UU.

"Estados Unidos ha justificado su intervención alegando el prolongado y atroz historial de derechos humanos del gobierno venezolano, pero la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional. El pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas", sostuvo.

El Alto Comisionado de la ONU teme que la militarización de Venezuela y la inestabilidad actual tras la intervención de Estados Unidos sobre genere mayor vulneración a los derechos humanos de la ciudadanía. Asimismo, se refirieron al estado de excepción declarado en Venezuela tras la captura de Maduro.

"El estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas que entró en vigor el sábado genera preocupación pues autoriza restricciones a la libre circulación de personas, la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta, entre otras medidas", indicó.

Es en ese sentido que, informó que el Alto Comisionado hizo un llamado a las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, para garantizar el pleno respeto del derecho internacional y los derechos humanos.

"El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto a sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos", recalcó la portavoz.

EE. UU. se defendió en la ONU

El representante de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, defendió la intervención militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, considerando la acción como una "operación policial" que tenía el fin de cumplir la ley ante las acusaciones de narcotráfico que tiene el exdictador chavista.

Además, sostuvo que Maduro es responsable de "perpetrar ataques contra el pueblo de Estados Unidos, de desestabilizar el hemisferio occidental y de reprimir de manera ilegítima a los ciudadanos de Venezuela".

Es tras esta presentación que la ONU expresó su preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela al considerar que atentó contra el derecho internacional.