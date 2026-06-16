Proponen otorgar un día de LICENCIA LABORAL remunerada por muerte de mascota: Proyecto de ley en Uruguay

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Proyecto de ley ingresado a la Cámara de Representante busca otorgar un día de licencia laboral remunerada por muerte de mascota. Conoce todos los detalles de la iniciativa en Uruguay que respondería a un hecho que calificaron como "no trivial".

¿Licencia por la muerte de una mascota? Esto se sabe

La pérdida de una mascota es para muchos un difícil momento de superar, debido a que en diversos casos son considerados hasta como un integrante más de sus familias, por quienes no dudarían en velar y hacer todo lo posible para garantizar su bienestar. Debido a ello, el diputado del Partido Colorado, Luis Marcelo Pérez, presentó un proyecto de ley que les permita a las personas vivir su duelo.

El diputado en Uruguay precisó que la propuesta responde a los cambios culturales de las últimas décadas y a la necesidad de comprender las nuevas demandas de la sociedad.

Por ello, en busca de "humanizar el derecho laboral" y atender el bienestar emocional de la ciudadanía plantea conceder un día hábil de licencia remunerada a los trabajadores que enfrenten la pérdida de su mascota, ya sea un perro, gato y otro animal doméstico bajo su cuidado.

Detalles del proyecto de ley en Uruguay: ¿A quiénes aplica?

El proyecto de ley permitiría a los trabajadores ausentarse de sus tareas durante un día hábil ante el fallecimiento de una mascota o animal de compañía. De aprobarse, la iniciativa incorporaría una licencia remunerada para aquellos cuyos animales de compañía fallezcan, siempre que pueda acreditarse una relación de convivencia y cuidado responsable.

"A los efectos de esta ley, se considera animal de compañía o mascota a todo animal doméstico que viva en el hogar del trabajador y con el cual exista un vínculo de cuidado responsable", señala el documento legislativo.

Asimismo, se precisa que la licencia por duelo deberá usufructuarse dentro de los tres días hábiles, contados desde que se presenta dicha documentación. La normativa también señala que este día libre con goce de sueldo solo podrá usarse "una vez por año calendario".

El organismo que implementará "mecanismos administrativos periódicos" para "verificar" que no haya "usos indebidos del beneficio concebido" será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.

Empleado deberá avisar y mostrar constancia veterinaria

Para evitar posibles abusos, la normativa exige que el empleado comunique el deceso a su empleador en un plazo máximo de cinco días hábiles, adjuntando obligatoriamente una constancia expedida por el profesional veterinario tratante.

Ahora, el proyecto deberá ser evaluado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes antes de continuar su trámite parlamentario. De tener el visto bueno, Uruguay sería uno de los primeros países de la región en reconocer el duelo de una persona por la muerte de su mascota.

Autor del proyecto de ley plantea que la pérdida de una mascota "produce un impacto real y verificable en la vida de las personas".

Proyectos de ley en Perú sobre el duelo por una mascota

Cabe recordar que en Perú también existe proyectos de ley sobre el tema. Uno de ellos fue presentado por la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, que plantea que los cuidadores puedan solicitar hasta tres días de licencia laboral sin goce de haber en caso de enfermedad grave o muerte de su perro, siempre que el hecho esté debidamente acreditado.

Asimismo, la congresista Rosangella Barbarán presentó el proyecto de ley N°9606/2024-CR que establece la licencia por fallecimiento de animales de compañía y crea el Registro Nacional de Mascotas (RNM).

Es así como Uruguay sorprende al tener un proyecto de ley que propone otorgar un día hábil de licencia laboral o asueto remunerado a los trabajadores que sufran la muerte de su animal de compañía.