Presidente José Balcázar genera controversia tras comentarios antisemitas durante discurso

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República interino, José María Balcázar, volvió a estar en el centro de la controversia tras un discurso pronunciado este martes 28 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) por motivo de su 138° aniversario.

Ante ministros, diplomáticos y empresarios, el mandatario recomendó la lectura de un libro con tesis históricamente cuestionadas y lanzó afirmaciones que rápidamente fueron interpretadas como discriminatorias.

La frase que encendió las críticas

En su intervención, Balcázar señaló que los judíos habrían tenido "culpa, en parte, de que Alemania haya sido empujada" a la Segunda Guerra Mundial, atribuyéndole influencia en la banca, el comercio y "prácticas de usura".

El comentario generó inmediatas reacciones en el ámbito político y social, al considerarse que reproducía narrativas utilizadas por el régimen nacionalsocialista para justificar persecuciones.

El Predidente José Balcázar,

genera controversia al comentar que los judíos fueron "en parte" responsables de que Alemania "fuera empujada" a una guerra



Los judíos peruanos afirman es discurso antisemita. Fue en el aniversario de la @camaradelima pic.twitter.com/ZN3qwAzrVu — Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) April 29, 2026

Historiadores y especialistas remarcan que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de múltiples factores: la expansión territorial de Hitler, el fracaso de los acuerdos de paz tras la Primera Guerra Mundial, la crisis económica global y la política de apaciguamiento de las potencias europeas.

Culpar a una comunidad específica de haber "empujado" a Alemania a la guerra, para diversos actores, constituye una distorsión peligrosa de la historia y revive estigmas que han costado millones de vidas.

Reacciones institucionales y políticas

La Asociación Judía del Perú (AJP) emitió un comunicado oficial en el que expresó "estupor" por las palabras del presidente y condenó la difusión de "teorías antisemitas" desde la más alto cargo del país, exigiendo una disculpa pública inmediata.

"Es increíble que en pleno siglo XXI argumentos dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio Holocausto", señala el comunicado.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Luego de que el presidente José Balcázar pronunciara unas palabras polémicas palabras contra los judíos que habrían empujado a Alemania a la Segunda Guerra Mundial, la Asociación Judía del Perú rechazó sus expresiones que ofreció durante el... pic.twitter.com/4zVP9bne2R — Exitosa Noticias (@exitosape) April 29, 2026

El congresista Edward Málaga también fue uno de los que se pronunciaron en rechazo al discurso brindado por el mandatario. A través de un oficio enviado directamente a su persona, el congresista calificó las expresiones de Balcázar como "vergonzosas", que reproducen "mentiras históricas" y son fruto de una "profunda ignorancia" del contexto histórico planteado.

Málaga exhortó al Jefe de Estado a considerar el impacto que tienen sus palabras desde la posición que ejerce para evitar "estereotipos vejatorios" hacia la comunidad religiosa y su memoria sobre el Holocausto, además de exigir una rectificación y disculpas públicas correspondientes.

El episodio marca un punto crítico en la gestión de Balcázar. Sus palabras no solo son señaladas como históricamente erróneas, sino que también catalogadas como prejuiciosas. El caso refleja la necesidad de mayor responsabilidad en el discurso presidencial y de un compromiso firme con la memoria del Holocausto, para evitar que posibles narrativas discriminatorias se legitimen desde el poder.