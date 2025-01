"¿Quién es el invasor?": Presidente de Colombia publica polémico mensaje sobre invasión de EE. UU. a México

Los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro, mantienen un tenso conflicto diplomático luego de que el norteamericano enviara aviones con ciudadanos colombianos radicados en su país ilegalmente. De acuerdo al mandatario sudamericano, las condiciones en las que fueron trasladados los colombianos "no eran dignas", por lo que inicialmente rechazó recibirlos.

Si bien Petro ya dispuso el avión presidencial colombiano para que sus connacionales retornen a su país "en condiciones dignas", a través de sus redes sociales ha acusado a Trump y a los Estados Unidos por su política imperialista. El jefe de Estado colombiano incluso señaló que Trump lo considera parte de "una raza inferior".

De igual manera, el presidente colombiano publicó en sus redes un particular video: la interpretación del tema "Somos más americanos" de la banda Los Tigres del Norte junto al cantante Zack de la Rocha. El tema trata sobre la guerra entre Estados Unidos y México, donde el país hispanoamericano perdió más de la mitad de su territorio.

"Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquí el invasor?", señala la canción.