Reino Unido: Aprueban ley que prohíbe de por vida el tabaco a los nacidos desde el 2009

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Parlamento británico culminó este martes la aprobación de la Ley de Tabaco y Vapeo, que establece una prohibición de por vida para la compra de cigarrillos a quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009. La medida, que solo espera la sanción real para entrar en vigor, busca crear una "generación libre de humo" y marcar un cambio estructural en la política de salud pública.

La norma superó su recorrido por la Cámara de los Comunes y la de los Lores, tras ser presentada en 2024. A diferencia de las leyes tradicionales que fijan una edad mínima estática, esta reforma introduce una barrera generacional permanente, de modo que cada año se amplía el grupo poblacional que nunca podrá comprar tabaco.

Impacto esperado

El Gobierno británico confía en que la medida reduzca de manera drástica el impacto sanitario y económico del tabaquismo. Solo en Inglaterra, fumar provoca cada año 400.000 ingresos hospitalarios y 64.000 muertes, además de un coste directo de 3.000 millones de libras para el sistema sanitario.

El impacto total sobre la economía, incluyendo pérdida de productividad, se estima en más de 20.000 millones de libras anuales.

Proyecto se aprobó en ambas cámaras parlamentarias.

El secretario de Sanidad, Wes Streeting, calificó la aprobación como "un momento histórico para la salud de la nación". Subrayó que "los niños en el Reino Unido formarán parte de la primera generación libre de humo, protegida de toda una vida de adicción y daños". Añadió que "la prevención es mejor que la cura. Esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el sistema sanitario y construirá un Reino Unido más saludable".

Regulación del vapeo

La ley no se limita al tabaco: también endurece la regulación del vapeo y de los productos con nicotina. El Gobierno tendrá nuevas competencias para controlar sabores y envasado, prohibiendo que estos dispositivos se diseñen o promocionen de forma atractiva para menores.

Se amplían las restricciones sobre los lugares donde se puede fumar o vapear. A las limitaciones ya existentes en espacios cerrados se suman ahora los coches con niños, los parques infantiles y los accesos a centros educativos y hospitales. Sin embargo, quedan fuera de la norma las terrazas de hostelería, las playas y otros espacios abiertos, así como el ámbito doméstico.

Streeting defendió la medida como necesaria para la prevención.

La reforma británica marca un precedente mundial en la lucha contra el tabaquismo. Al establecer una prohibición generacional, el Reino Unido apuesta por erradicar progresivamente el consumo de tabaco y reducir su enorme impacto en salud pública y economía.

La medida, junto con el control del vapeo y la ampliación de espacios libres de humo, configura una estrategia integral que podría servir de modelo para otros países.