20/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La búsqueda de una joven reportada como desaparecida casi termina en fracaso por fotos con exceso de filtros. Fue localizada con vida tras varios días de labores de búsqueda a cargo de la Fiscalía General del Estado, en Chiapas.

Exceso de filtros habría entorpecido búsqueda de joven

De acuerdo a los últimos reportes, una joven fue reportada como desaparecida por sus familiares en Chiapas, México, el 12 de abril, precisamente en el municipio de Ocozocoautla. Al iniciar el protocolo de búsqueda, la policía solicitó fotos de la mujer identificada como Grecia 'N', de 30 años, para distribuir en los medios y puestos de control.

Sin embargo, las fotos disponibles de la joven estaban tan editadas que alteraban sus facciones reales, dificultando que los ciudadanos o los agentes pudieran reconocerla en la vía pública: sus imágenes tenían exceso de filtros.

Dicho factor dificultó la identificación por parte de posibles testigos, retrasando reportes que pudieran agilizar su localización tras activarse el Protocolo Alba con referencia 01S/CEBP/212/2025. El caso tomó relevancia luego de que las autoridades localizaran sana y salva a la joven años en el sector de Ocozocoautla de Espinosa.

Hallan a joven reportada como desaparecida

Pues bien, la Fiscalía General del Estado informó que, tras varios días de operativos, Grecia "N" fue finalmente encontrada, representando un gran alivio para sus amigos y familiares que se preocuparon por su situación. Sin embargo, el caso abrió el debate sobre el excesivo uso de filtros en fotos que en situaciones de emergencia son clave para una pronta ubicación.

Al ser hallada, se evidenció que la foto usada por la policía difería drásticamente de la vida real: su apariencia actual no coincidía con lo reflejado en la imagen. Ante esto, usuarios pidieron de manera respetuosa que las personas mantengan fotos actualizadas para no entorpecer las investigaciones.

Caso en Chiapas se volvió viral en redes sociales

Pese a la polémica en Chiapas, las autoridades no han detallado más información sobre las circunstancias exactas de la desaparición y posterior aparición de Grecia "N", que mantuvo en vilo a la ciudadanía y que se volvió viral en redes sociales.

Mientras tanto, algunos usuarios precisaron: "Ahí la importancia de tener fotos reales sin tanto maquillaje ni filtros", "¿y cómo pensaban ubicarla?", "los filtros no ayudan en esos casos", lo que generó el debate.

El uso de filtros es una práctica común por muchos jóvenes en redes sociales, pero en el mundo real, las fotos se vuelven en una herramienta útil en las primeras horas de una desaparición. La búsqueda de una joven en Chiapas se vio entorpecida por el exceso de filtro en la imagen usada por las autoridades para su localización.