Rusia bombardea universidad en la ciudad ucraniana de Járkov y deja al menos 4 personas heridas

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un bombardeo perpetrado por Rusia a una universidad en la ciudad ucraniana de Járkov, ha dejado al menos cuatro personas heridas. El terrible hecho se produjo el último martes y según el alcalde local Igor Terejov, el ataque se dio al edificio de la Universidad Nacional de Farmacia de Járkov, al este de Ucrania.

Rusia bombardea universidad ucraniana

El ataque se registró el último martes 15 de septiembre en plena luz del día. De acuerdo a las imágenes difundidas por las autoridades evidencian el gran impacto de un explosivo proveniente desde la ofensiva rusa hacia territorio ucraniano.

Cabe destacar que, pese a que las primeras versiones preliminares indicaron que no hubo fallecidos, esta bomba generó una gran explosión, causando heridas al menos a cuatro personas que se encontraban por el sector, producto de los escombros lanzados al aire.

En tal sentido, este bombardeo ruso a la casa de estudios ucraniana forma parte de los ataques del Gobierno de Vladimir Putin que no cesan. Además, esta no es la primera vez que la ciudad de Járkov es víctima de este tipo de ataques en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania que ya completa varios años.

Volodimir Zelenski condena bombardeo de Rusia

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski ha condenado este bombardeo de Rusia, a través de su red social X (antes Twitter) y ha reclamado "sanciones contundentes" contra Moscú, capital de Rusia.

A typical day for Russia, which, unfortunately, continues to avoid truly strong global pressure in response to prolonging the war.



At night, there was a series of brutal rocket artillery and aerial bomb strikes on Zaporizhzhia - against ordinary homes and city infrastructure.... pic.twitter.com/CblmPrPVhZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2025

"La única razón por la que Rusia puede permitirse esto es porque no siente dolor. Hasta que Rusia no sienta pérdidas verdaderamente significativas, especialmente económicas, seguirá evitando la diplomacia y terminar la guerra", ha lamentado el presidente de Ucrania.

Járkov una víctima constante de Rusia

La ciudad de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, es una ciudad muy golpeada por los ataques de Rusia. Tan solo hace un mes, vivió momentos de terror luego que varios bombardeos rusos provocaran la muerte de tres personas y más de 60 personas resultaran heridas.

Ello, en el contexto en que Rusia ha recrudecido sus ataques diarios a territorio ucraniano y las negociaciones de paz se encuentran paralizadas.

Es así que Rusia bombardeó el edificio de la Universidad Nacional de Farmacia de Járkov, al este de Ucrania, el útlimo martes. Este terrible hecho dejó al menos cuatro personas heridas y ha sido condenado por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su cuenta de la red social 'X'.