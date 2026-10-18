Sacerdote fallece tras caerle una cruz encima mientras realizaba una misa transmitida en vivo

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció tras ser golpeado por una pesada cruz de madera que cayó desde lo alto de un altar al desprenderse a causa de un desafortunado accidente mientras realizaba una misa que era transmitida en vivo a través de redes sociales.

Sacerdote fallece al ser impactado por una cruz durante misa

La celebración religiosa que se llevaba a cabo en Guayaquil, Ecuador dejo un fallecido por el trágico hecho que se registró en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El accidente ocurrió en plena eucaristía ante decenas de fieles presentes y otros que seguían el servicio religioso a través de una transmisión en directo por redes sociales, donde quedó captado el desplome de la estructura.

🇪🇨 Muere un sacerdote en Guayaquil, Ecuador, tras caerle encima la cruz del altar durante una misa. https://t.co/3u1LuQWfmO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 18, 2026

Arquidiócesis de Guayaquil emite comunicado ante fallecimiento

Una vez ocurrida la caída, las personas que acompañaban al sacerdote se acercaron a ayudarlo inmediatamente, pero el impacto de la pesada estructura del objeto de madera le había producido heridas de gravedad irreversibles. Sin embargo, horas después del accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento y expresando sus condolencias.

"Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", informó el comunicado.

¿Cuáles fueron las últimas palabras del sacerdote antes de recibir el impacto?

Minutos antes del accidente, el sacerdote ofreció una homilía en la que explicó las lecturas del Evangelio y compartió una reflexión con los fieles presentes en la parroquia. Durante su mensaje, destacó la importancia de dedicar tiempo a Dios, a la familia y a los demás, sin imaginar que sus palabras cobrarían un significado especial tras lo ocurrido.

"Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir. A veces, el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios", expresó el párroco apenas tres minutos antes del trágico suceso.

Asimismo, añadió que "ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado". Una reflexión que marcó un antes y un después.

Finalmente, la muerte del sacerdote en Ecuador conmocionó a los fieles, luego de que una cruz cayera sobre él durante una misa transmitida en vivo, convirtiendo la ceremonia religiosa en una tragedia inesperada.