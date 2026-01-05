Colombia se pronunció ante la ONU tras captura de Maduro: "Venezuela merece vivir en paz"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 5 de enero el gobierno de Colombia, a través de su representante permanente, Leonor Zalabata, se pronunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la captura de Nicolás Maduro. Ratificó la condena a la intervención militar de los Estados Unidos en el país sudamericano del último sábado.

Reunión de urgencia

Frente a representantes de diversos países miembros, la diplomática colombiana se refirió a los recientes eventos ocurridos en suelo venezolano, que acabó con la captura de su presidente y su esposa Cilia Flores. Zalabata considera que los ciudadanos de esta nación tienen el derecho de definir el gobierno que quieren para ellos.

"Venezuela merece vivir en paz. En democracia, prosperidad y dignidad, con un gobierno definido soberanamente por nadie más que por el pueblo venezolano y sus instituciones. Es por esto que Colombia ha hecho un llamado reiterado a abrir camino de democracia en Venezuela", sostuvo la representante.

En ese contexto, pidió "máxima cautela y contención", además de insistir que su país está presto a ayudar a que la estabilidad retorne al país sudamericano. Agregó que es necesario que las tensiones se reduzcan y que prime el diálogo diplomático, con el objetivo de que las violaciones al derecho internacional cesen.

"Activar los canales de mediación a su alcance y facilitar el diálogo con los actores concernido en la búsqueda de alternativas que permitan encontrar una salida política liderada por los venezolanos y brindar asistencia a la población venezolana que así lo requiera", manifestó.

Maduro se declara inocente

De acuerdo a la agencia AP, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes ante el juez Alvin Hellerstein y declaró su inocencia de todos los cargos que lo acusa Estados Unidos. Indicó que es una persona decente y que continúa siendo el mandatario de su país, pese a su actual condición.

El líder chavista fue detenido durante la madrugada del sábado, en un operativo militar que según la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, llevó meses de planeamiento. Incluso, precisó que se construyó una réplica exacta de la residencia del jefe de Estado.

