Tony Bennett: El último gran 'crooner' fallece a los 96 años

El mundo de la música se encuentra de luto y es que el último gran 'crooner', Tony Bennett, falleció a los 96 años de edad. El estadounidense fue de uno de los artistas más longevos del mundo, ya que recién anunció su retirada del mundo del espectáculo en el 2021.

Falleció en su ciudad

La publicista Sylvia Weiner fue quien confirmó a The Associated Press la muerte de una de las grandes voces de Estados Unidos, y precisó que partió a la eternidad en su ciudad natal, Nueva York.

Hasta el momento no se conocen las causas de su deceso, pero posiblemente estuvieron relacionadas con el alzheimer, detectado a Tony en el 2016, como vienen asegurando medios norteamericanos.

Su lucha contra el alzhéimer

Conocida su condición, Bennet dijo que "la vida es un regalo, incluso con alzhéimer". Esta frase sería un anuncio de lo que vendría, ya que el último 'gran crooner' no cesó sus actividades profesionales y fue solo por insistencia de su familia que terminó retirándose.

Según compartieron sus allegados, culminadas sus presentaciones, tenía cuadros de desorientación, terror, rabia o depresión a causa del alzheimer. Fue su hijo Dany Bennet quien confirmó el retiro de su padre. "No habrá más conciertos", aseguró.

Un recorrido en su vida

Antes de ser conocido mundialmente como 'Tony', su familia lo llamaba Anthony y pertenecía a los Benedetto, que eran inmigrantes italianos que llegaron a la zona de Queens, en Nueva York, con el sueño de un mejor futuro.

Lamentablemente, esta parentela sufrió un duro golpe antes de que pudieran concretar su objetivo; puesto que el progenitor falleció, dejando huérfano a Tony, cuando tenía 10 años, tiempo después de que empezara a cantar profesionalmente.

Cabe mencionar que Bennett, trabajó como camarero y cantante para poder ayudar a su familia a costear su matrícula en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York, donde estudió música y pintura.

Fue 'Because of You' su primer sencillo que lo llevó al estrellato, después de retomar su carrera, tras participar de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, 'Blue Velvet' y Rags to Riches' lo terminaron de afianzar como una de las figuras más importantes de la música estadounidense.

La afición por él era tanta, que el día de su boda con Patricia Beech, en 1952, alrededor de 2 mil fanáticas llegaron a la puerta de la iglesia vestidas de negro por presuntamente "perder el amor de Tony".

De esta manera, la publicista Sylvia Weiner fue quien confirmó la muerte de Tony Bennett, el último gran 'crooner', a los 96 años en su ciudad natal, Nueva York.