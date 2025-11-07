Tornado en Brasil: Devastador fenómeno dejó heridos y destrozos en Rio Bonito do Iguaçu

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la noche del jueves 6 de noviembre, un devastador tornado azotó el municipio Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, dejando casas y vehículos destrozados. No se han reportado fallecidos, hasta el momento.

El origen del fenómeno meteorológico es consecuencia de un frente frío que atraviesa la región de Brasil que afecta principalmente a áreas montañosas del país. Inicialmente, azotó el sur de Brasil y se extendió hasta la provincia de Misiones en Argentina.

Según los reportes de medios locales, cerca de 60% de las viviendas y edificios del municipio Rio Bonito do Iguaçu resultaron afectados, evidenciando la intensidad del fenómeno.

Se estima que los fuertes vientos alcanzaron hasta los 120 kilómetros por hora. Se indicó que se la velocidad de los vientos se ubican en las categorías F1 y F2 de la Escala Fujita, uno de los rangos más altos para tales eventos climatológicos. Además, el tornado fue seguido de tormentas, lluvias intensas y granizo que agravaron la situación.

Gobernado de Paraná se pronuncia

El paso del tornado dejó gran destrucción a su paso. Postes de luz caídos, casas destruidas, grandes estructuras traídas abajo y personas afectadas por la gravedad del evento.

Ante ello, el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, comunicó que las fuerzas del orden se encuentran atendiendo el desastre ocasionado y se brinda atención a los afectados.

"La Defensa Civil y nuestras fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas. Nuestra solidaridad se extiende a toda la población de las regiones afectadas."

Según información de los medios y redes sociales, los centros de salud colapsaron debido a la cantidad de heridos por el paso del tornado. De tal manera, que piden la intensificación de los refuerzos por parte del gobierno de Brasil.

Equipos de bomberos, autoridades locales y los propios ciudadanos brindan su apoyo para alivianar las labores de rescate. De la misma forma, para limpiar los escombros de la zona afectada.

No se ha confirmado con exactitud el número de personas afectadas. Sin embargo, ya se ha iniciado la evaluación de daños. Se pedido que la población intente mantenerse a buen recaudo debido a que no se descarta la posibilidad de nuevas tormentas.

