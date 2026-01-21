Tragedia ferroviaria: Reportan un fallecido y más de 30 heridos tras choque de tren contra un muro

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tren de la línea R4 de Rodalies chocó contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía. El accidente ferroviario dejó un saldo preliminar de un fallecido y varios heridos, por lo cual las autoridades investigan las causas exactas del siniestro.

A solo tres días de la tragedia en Adamuz que dejó en luto España, se reportó un nuevo accidente ferroviario. De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales, esta vez, un siniestro se registró en la noche del último martes, 20 de enero, entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona, a unos 50 kilómetros de la capital catalana.

De acuerdo con el inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, un tren de la línea R4 de Rodalies circulaba con pasajeros en dirección norte hacia Manresa cuando de pronto colisionó de manera frontal pasadas las nueve de la noche contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía, al parecer por el desgaste generado por las fuertes lluvias. El impacto provocó el descarrilamiento del convoy.

Lamentablemente, la colisión provocó la muerte del maquinista sevillano en prácticas que estaba en la cabina en el momento del incidente. Sin embargo, ese no sería el único saldo del accidente, ya que las autoridades también reportaron que el choque dejó al menos 37 personas heridas; la mayoría iba en el primer vagón del tren.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, y la de Interior, Núria Parlon, y el titular de Presidencia de la Generalidad de Cataluña, Albert Dalmau.

También se informó de que, de las 37 personas que resultaron heridas, cinco están en estado grave, seis en estado menos grave y 26 con lesiones leves. Los centros hospitalarios de la zona se prepararon para recibir a los lesionados, mientras que Protección Civil y los Mossos d'Esquadra gestionaban el traslado de los ilesos hacia una zona segura, en concreto las Cavas Torelló, según ABC.

Como medida preventiva, las autoridades decidieron suspender todo el transporte ferroviario en Cataluña, con el fin de revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o daños causados por las condiciones meteorológicas adversas.

Investigan las causas de la tragedia ferroviaria

Tanto Adif como los servicios de emergencia apuntan a un corrimiento de tierras como origen del desprendimiento del muro de contención que no fue visto a tiempo por el conductor del tren de la línea R4, aunque las causas exactas se tendrán que confirmar con la investigación técnica y judicial.

El caso ha quedado preservado para que los Mossos d'Esquadra —a través del Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público— dirijan la investigación, con apoyo de unidades especializadas (incluida la Unidad de Drones), de acuerdo al diario 'El Nacional'.

Es así como se reportó otro accidente de trenes en España. Un maquinista murió y hay al menos 37 personas heridas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies tras el choque contra un muro de contención el 20 de enero.