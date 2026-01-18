RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tránsito se interrumpió

Tragedia en la vías del tren: Doble descarrilamiento deja al menos 21 fallecidos y un centenar de heridos

Dos trenes de alta velocidad sufrieron un descarrilamiento, causando un trágico accidente que le ha costado la vida a al menos 21 personas. Además, hay un centenar de heridos, 25 de ellos graves.

Trenes se salieron de las vías y dejaron a varias personas fallecidas.
Trenes se salieron de las vías y dejaron a varias personas fallecidas. (Composición Exitosa)

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 18/01/2026

Un accidente ferroviario ha causado la pérdida de varias vidas humanas, por un tren de alta velocidad que sufrió un descarrilamiento y que acabó en la vía contigua. Producto de esto, otra unidad que venía por el otro sentido también se salió de las vías. 21 fallecidos y un centenar de heridos es el resultado oficial hasta el momento.

Durante la noche

Este lamentable hecho ocurrió en la noche del domingo 18 de enero en Adamuz, Córdoba, España. Un tren que partió desde Málaga y que tenía como destino la estación de Puerta de Atocha, en Madrid sufrió la volcadura de dos de sus vagones, interrumpiendo el tránsito al caer en los rieles contiguos.

Otro que venía en sentido contrario de Madrid a Huelva, tuvo que frenar de emergencia, pero no pudo evitar el descarrilamiento. Reportes oficiales señalan que hasta el momento son 21 el número de víctimas mortales, mientras que al menos un centenar se encuentra heridos, 25 de ellos de gravedad.

Se conoció que el primer tren era de la empresa Iryo e iba con 317 pasajeros, cuando sufrió el accidente pasada las 19.00 (hora local). El segundo perjudicado le pertenecía a Renfe y llevaba consigo a al menos 100 personas en sus vagones.

Tras esta desgracia, llegó hasta el lugar de los hechos el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, junto a efectivos de la Policía Nacional española. Manifestó para medios locales que la escena que apreció fue desgarradora. "He visto a un pasajero hecho un trapo. Hemos llegado los primeros y había un cuerpo cortado por la mitad", sostuvo.

Causa del accidente en investigación

Para conocer la causa de esta tragedia, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, llegó hasta la centro de emergencias Renfe H-24, en Atocha. De acuerdo al diario El País, fuentes cercanas a dicho ministerio señalan que el primer tren sufrió un descarrilamiento "por razones que se desconocen", afectando a los dos últimos vagones.

"El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", publicó el funcionario en X.

El doble descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que se registró en la localidad de Adamuz, en Córdoba, España, ha dejado hasta el momento a 21 fallecidos. Autoridades confirman un gran número de heridos, de los cuales 25 se encuentran graves.

