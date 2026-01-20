Choque múltiple de más de 100 vehículos en carretera dejó varios heridos: Esto se sabe

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Choque múltiple de más de 100 vehículos en Michigan dejó varios heridos en medio de una fuerte tormenta de nieve. Las autoridades investigan el accidente que ha generado gran conmoción a nivel internacional.

Choque múltiple por tormenta de nieve

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como Fox Weather, el caos se desató en la Interestatal 196, cerca de Zeeland Township, al oeste de Michigan, poco antes de las 10:30 de la mañana del último lunes, 19 de enero, cuando una tormenta de nieve redujo la visibilidad de los conductores que transitaban por la zona, provocando "múltiples derrapes".

El incidente vial involucró a más de 100 vehículos, en el tramo comprendido entre Zeeland y Hudsonville, obligando al cierre total de la autopista entre las salidas 55 y 62, de acuerdo al comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, que comenzaron con las diligencias e investigaciones del accidente.

El incidente obligó al cierre de ambos carriles de la carretera durante más de siete horas. Ambos carriles han sido reabiertos desde entonces. Sin embargo, los últimos reportes de las autoridades resaltan que el choque múltiple habría dejado un saldo preliminar de al menos 12 heridos, sin víctimas mortales, hasta el cierre de esta nota.

Several people were injured on Monday as a fierce winter storm in the eastern U.S. caused a 100-car pileup near Grand Rapids, Michigan on Monday. The same arctic weather pattern has also brought unusually frigid weather to as far south as Florida. pic.twitter.com/IehG3255Qn — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 20, 2026

Imágenes del accidente en Michigan

La magnitud del siniestro dejó imágenes impactantes: autos destruidos, camiones atravesados y una fila interminable de vehículos atrapados en medio de la nevada sobre la Interestatal 196. Por su parte, la Policía Estatal de Michigan precisó que entre 30 y 40 camiones semirremolque formaron parte del choque en cadena, agravando aún más la situación.

Pedro Mata Jr. declaró a Associated Press que apenas podía ver los autos frente a él mientras la nieve se acumulaba en la carretera mientras conducía a una velocidad de 32-40 km/h antes del choque. Logró detener su camioneta sin problemas, pero luego decidió sacarla de la carretera para evitar ser impactado por detrás.

"Daba un poco de miedo solo escuchar todo, los golpes y las explosiones detrás de ti. Veía lo que tenía delante. No podía ver exactamente lo que tenía detrás", dijo uno de los conductores en el accidente.

🚨🇺🇸 MASSIVE PILEUP ON MICHIGAN HIGHWAY!



Over 100 vehicles involved. Stranded drivers are being bused to safety.



Multiple injuries reported, but thankfully, no fatalities confirmed so far. Details on the injured remain limited. pic.twitter.com/U6CkbPfGEl — WAR (@warsurveillance) January 19, 2026

¿¿La tormenta de nieve provocó el choque?

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal para gran parte del oeste de Michigan. Asimismo, de acuerdo con el Centro de Pronóstico FOX, al momento del accidente se registraban nevadas intensas con efecto lago, ráfagas de viento de 40 a 64 km/h y una visibilidad reducida a solo 400 metros.

Este fenómeno habría provocado el choque múltiple de camiones de carga y otros vehículos en la autopista I-196.

"Los fuertes vientos y la nieve cegadora crean condiciones de viaje extremadamente peligrosas. Conducir a exceso de velocidad aumenta el riesgo de accidentes graves", advirtió la Policía Estatal de Michigan.

Accidente vehicular causó conmoción. Varios camiones de carga y otros automóviles colisionaron en la autopista de Mochigan durante la mañana del lunes 19 de enero, lo que provocó que numerosos vehículos se desviaran y terminaran fuera de la carretera en una serie de "derrapes".