Tragedia tras derrumbe de un almacén: Reportan al menos 15 muertos y más de 17 heridos

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El derrumbe de un almacén en construcción dejó el saldo preliminar de al menos 15 muertos y decenas de heridos. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes a esta tragedia.

Colapso de almacén: Reporte preliminar de víctimas

En el último miércoles 24 de junio no solo se registró la tragedia en Venezuela por los dos terremotos que azotaron en el país, dejando al menos 589 muertos y miles de heridos, sino que también se reportó otra noticia que ha generado gran impacto internacional.

De acuerdo a los últimos informes, en el área de Taratala, al sur de Calcuta, en la India, un almacén de tres pisos en construcción colapsó, provocando una de las peores tragedias de infraestructura recientes en el estado de Bengala Occidental.

Las autoridades precisaron que durante el incidente, un gran número de trabajadores se encontraban dentro de la estructura realizando actividades relacionadas con la obra. Sin embargo, de manera repentina, el techo cedió y cayó sobre la zona donde se hallaban.

Al tener conocimiento de la emergencia, se desplegaron los equipos especializados para iniciar la búsqueda de personas atrapadas y brindar atención a quienes salían con vida.

Continúan labores de búsqueda en Calcuta

Utilizando grúas pesadas, taladros verticales y equipos de corte por gas suministrados por los ferrocarriles indios, las cuadrillas lograron retirar las retorcidas vigas metálicas permitiendo ir rescatando a varias personas que permanecían atrapadas bajo los escombros.

Este viernes 26 de junio, es el tercer día en que las autoridades continúan con las labores en la zona, dando un reporte preliminar de que habría hasta el momento al menos 15 muertos y 18 personas heridas.

"El balance de víctimas por el colapso del almacén de Taratala, en el sur de Calcuta, ascendió a 15 este viernes después de que los equipos de varias agencias, incluido el personal del Ejército, recuperaran dos cuerpos más y otras dos personas fallecieran mientras recibían tratamiento médico", precisó una fuente oficial a la agencia local de noticias PTI.

Derrumbe de almacén en construcción en la India dejó varias víctimas.

Investigan causas del derrumbe del almacén en construcción

Según las últimas actualizaciones del Comando Oriental del Ejército indio publicadas en X, un total de 31 ciudadanos han sido rescatados con vida hasta el momento mediante el despliegue coordinado de fuerzas civiles y militares.

Asimismo, se precisó que dentro del almacén en el momento del accidente habían más de 50 personas por lo que intensifican las acciones para encontrar a todos. La construcción pertenecía a la empresa Behera Brothers, responsable del desarrollo de un proyecto que contemplaba un almacén de varios niveles.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó el colapso de la estructura y establecer si existieron irregularidades durante los trabajos de construcción.

Es así como el mundo no solo ha expresado sus condolencias a las familias venezolanas por los terremotos que se registraron el 24 de junio, sino también a los de la India, quienes fueron víctimas del derrumbe de un almacén en construcción: el accidente dejó hasta el momento 15 muertos y decenas de heridos.