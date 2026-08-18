Tonino, amigo de Curwen, rompe su silencio tras ampay de Carla Campos: "El otro patita es..."

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Carla Campos, prometida de Curwen, continúa dando que hablar. Esta vez, Tonino, amigo del streamer, rompió su silencio durante una transmisión en vivo por TikTok y explicó por qué prefiere mantenerse al margen de la polémica.

Tonino habla sobre el polémico ampay

Luego de que se difundieran imágenes de Carla Campos en una fiesta, donde aparece bailando y muy cercana a un hombre identificado como Alonso Grimaldo, las especulaciones alrededor de la relación que mantiene con Curwen no tardaron en aparecer.

En medio de toda la polémica generada por el ampay, Tonino, amigo de Curwen, fue consultado sobre el tema durante una transmisión en vivo por TikTok. El creador de contenido dejó claro que, aunque conoce a Víctor, no considera que le corresponda pronunciarse sobre lo ocurrido.

"No nos corresponde a nosotros hablarlo... A mí no me gustaría que las conclusiones las saque un tercero. Las conclusiones las saco yo si es que a mí me pasa, yo saco las conclusiones, hablo del tema, pero no otro...", señaló Tonino.

Tonino evita opinar sobre Alonso Grimaldo

Durante la misma transmisión, Tonino recibió otra pregunta relacionada con Alonso Grimaldo, el hombre que aparece junto a Carla Campos en las imágenes difundidas. En particular, fue consultado sobre comentarios relacionados con la orientación sexual del joven.

Ante ello, el amigo de Curwen volvió a marcar distancia y aseguró que tampoco le correspondía hablar sobre un asunto personal que no le pertenece. "Gente, si el otro patita es tal o cual cosa, no me corresponde a mí decirlo... no me corresponde dar explicaciones porque no es un tema mío", aseveró.

¿Quién es el hombre del ampay?

Alonso Grimaldo es un ingeniero especializado en inteligencia artificial que lleva más de siete años trabajando en proyectos de digitalización de procesos y negocios.

Es peruano, pero desde hace cuatro años vive en Argentina, donde viene desarrollando distintos proyectos tecnológicos, sobre todo relacionados con la transformación digital y el uso de herramientas de inteligencia artificial.

En sus redes sociales y perfiles profesionales, Alonso Grimaldo se presenta como Head of AI y parte del equipo fundador de 021. Además, figura como fundador de LaTech y fue CTO de VICI, una startup que posteriormente fue adquirida por Tiendanube.

Así, Tonino, amigo de Curwen, rompió su silencio tras el ampay de Carla Campos, pero evitó confirmar o interpretar una supuesta infidelidad. El creador de contenido prefirió dejar las conclusiones en manos de los protagonistas de la situación.