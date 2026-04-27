Colombia: Al menos 20 muertos y decenas de heridos en ataque terrorista en Cauca previo a elecciones presidenciales

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Previo a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, Colombia enfrenta un repunte de violencia así como un aumento de ataques a civiles y militares en un momento crucial. Reflejo de esta situación, sucedió en Cauca con un reciente ataque terrorista que ha dejado al menos 20 fallecidos y decenas de heridos.

Colombia enfrenta una escalada de violencia

Colombia ha vivido uno de los fines de semana más violentos del último año, registrándose más de 26 ataques en menos de 48 horas, la mayoría de ellos con epicentro en el departamento del Cauca.

En tal sentido, el acotencimiento más grave ha sido el ocurrido en la Vía Panamericana, en el suroeste del país, específicamente en el municipio de Cajibío, el último sábado, en donde un atentado con explosivos contra un gran número de vehículos dejó al menos 20 personas muertas y decenas han resultado heridas.

Con respecto a ello, el Instituto de Medicina Legal (IML) ha informado que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad y señaló que hasta el momento han sido identificadas solo 15 de las víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familias.

Por su parte la Gobernación del Cauca comunicó mediante sus canales oficiales que decidió declarar tres días duelo por el trágio hecho al cual han calificado como "repudiable" y como "acciones terroristas", que estarían liderados por alias "Iván Mordisco", el hombre más buscado de Colombia.

Así sucedió el ataque más vioento en Cauca

Este ataque que se perpetró en un punto de la vía Panamericana llamado El Túnel, en donde un cilindro lleno de explosivos, según la agencia EFE, por un grupo de las disidencias de las FARC, de acuerdo al Ejército, cayó sobre un autobús desencadenando la destrucción de otras unidades.

El atentado ha sido perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados la víspera en ese departamento con cilindros bomba, como los usados en la Vía Panamericana.

La Gobernación del Cauca ha indicado que esta ofensiva ha dado lugar a una "compleja situación de orden público recrudecida por ataques terroristas" que ha repercutido en otros municipios como Caloto, El Tambo, Guanaché, Mercedes, Miranda, Timbio y Patía, entre otros.

Refuerzo militar y pronunciamiento de Gustavo Petro

Para enfrentar este problema de seguridad, el Ministerio de Defensa anunció un refuerzo militar con el despliegue de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y el envío de más unidades policiales.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó los hechos como actos de terrorismo y anunció acciones inmediatas que podrían incluir denuncias ante instancias internacionales como el Tribunal Penal Internacional. Asimismo, ordenó reforzar las operaciones militares y de inteligencia en todo el país.

Un panorama de escalada de violencia atraviesa Colombia tras atravesar un fin de semana violento con 26 ataques en menos de 48 horas, siendo el de mayor gravedad el registrado en el municipio de Cajibío en el que al menos 20 personas murieron y decenas resultaron heridas.