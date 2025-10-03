Rusia lanza su mayor ataque con misiles y drones contra la red de gas de Ucrania

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se agudizan luego que el país presidido por Vladimir Putin, su mayor ataque contra infraestructuras de una empresa pública de gas y petróleo ucraniana, Natfogaz. Ello, en el marco de la invasión lanzada por Moscú en 2022.

El mayor ataque ruso a Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania reveló que Rusia disparó un total de 60 drones y 35 misiles contra su territorio, durante la mañana de este viernes 3 de octubre. Así lo confirmó la entidad gasística estatal mediante un comunicado en el que explica que sus instalaciones en las regiones Járkov y Poltava fueron blanco del mencionado bombardeo.

Frente a ello, el director general del grupo, Sergii Koretskyi, se pronunció en su cuenta de la red social Facebook en la que lamentó el hecho. "Una parte importante de nuestras instalaciones está dañada. Algunos daños son críticos", expresó. De igual forma, denunció "el terror deliberado" del régimen ruso contra sitios civiles.

El ejército de Moscú atacó de manera implacable a la red eléctrica nacional de Ucrania, en una serie de ofensivas que, de acuerdo a información del Ministerio de Energía ucraniano generó cortes de electricidad en varias regiones dejando a un gran número de ciudadanos en la oscuridad y sin calefacción.

"El enemigo llevó el mayor ataque masivo contra la infraestructura de producción de gas desde el inicio de la guerra", señaló la empresa estatal ucraniana de gas Natfogaz a través de un comunicado.

Natfogaz brinda mayores detalles de lo acontecido

La empresa gasística Natfogaz recurrió a su sitio web oficial para dar mayores detalles sobre lo suscitado en sus instalaciones y cuál ha sido la respuesta que han tenido ante esta ataque con misiles y drones por parte de Rusia.

Pronunciamiento de la empresa Natfogaz

"Las instalaciones en las regiones de Járkov y Poltava fueron alcanzadas por 35 misiles, muchos de ellos balísticos, junto con 60 drones. Algunos fueron interceptados con éxito. Desafortunadamente, no todos", indicó.

En tal sentido, catalogaron este lamentable suceso como "un acto terrorista". Además, señaló que trabajan en el lugar los especialistas de Natfogaz, junto con el Servicio Estatal de Emergencias y otros equipos.

"No hubo ningún propósito ni justificación militar. Fue una muestra más de la malicia rusa, cuyo único objetivo era interrumpir la temporada de calefacción y privar a los ucranianos de la posibilidad de calentar sus hogares este invierno", enfatizó la entidad.

Se concluye que, Natfogaz, empresa estatal de gas de Ucrania fue atacada por 60 drones y 35 misiles de Rusia.