Vecinos acaban con la vida de sicario cuando iba a dispararle a su víctima: Así sucedió el hecho

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cansados de la criminalidad, un grupo de vecinos tomaron justicia por sus manos y acabaron con la vida de un sicario, en un sector conocido como Las Delicias, en Cartagena, en Colombia. El delincuente se encontraba a punto de dispararle a su víctima.

Un fallido intento de homicidio

El pasado viernes 17 de abril se suscitó un hecho marcado por la violencia en el barrio Rafael García Herreros, en el sector llamado Las Delicias, en Cartagena (Colombia) donde un ataque armado ocasionó la furia de un grupo de residentes de la zona.

De acuerdo las imágenes registradas por las cámaras de seguridad un presunto sicario identificado como Rober Andrés Meza Pérez, alias 'El Cejón, sorprendió a un grupo de vecinos que estaban en exteriores de una vivienda a la cual ingresó, sin embargo, no se esperó que ellos responderían de manera inmediata.

Su objetivo al aparecer, era atacar directamente a uno de los presentes identificado como 'Jackson', no obstante, en el preciso momento en que intentó abrir fuego con su arma, esta no respondió. Al percatarse de esta situación, las personas que al parecer eran integrantes de una familia reaccionaron de inmediato y se enfrentaron al sujeto.

Vecinos toman justicia con sus manos y asesinan a sicario

Así, el video muestra como varias personas rodean al hombre, lo empujan y lo golpean usando inclusive objetos que se encontraban a su alrededor como sillas en medio de la desesperación de ser atacados.

Este fallido intento de homicidio terminó en violenta agresión contra alias 'El Cejón' en Cartagena. Posteriormente, tras quedar gravemente herido, Meza Péres fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano donde falleció debido a las lesiones que presentaba.

Cabe señalar que, según información de las autoridades policiales, el joven que hoy se encuentra fallecido sería un presunto delincuente recurrente que cuenta en su contra con múltiples anotaciones judiciales por delitos como homicidio y por portar ilegalmente armas de fuego.

Vecinos linchan a ladrón que cometió asalto en Puno

Un hecho similar al de Colombia sucedió en Perú, exactamente en el distrito de San Miguel, en la región Puno, en el que vecinos lincharon a un ladrón. El presunto hampón fue capturado por los residentes de la zona debido a que, junto a otros tres cómplices habían cometido un asalto armado contra una pareja. Por tal razón, hartos de la delincuencia las personas lincharon al sujeto, quien posteriormente perdió la vida.

Como vemos, un grupo de vecinos del sector Las Delicias, en Cartagena, acabaron con la vida de un hombre identificado como Rober Andrés Meza Pérez, alias 'El Cejón, quien buscó atentar contra uno de ellos abriendo fuego.