Venezuela: Delcy Rodríguez pide corregir "errores propios del pasado y no repetirlos"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un mensaje a la nación este miércoles 8 de abril en donde manifestó una mea culpa por parte del gobierno en donde solicita corregir "errores propios del pasado". En ese sentido, indicó que su mandato busca "recuperar el nivel de vida" para sus connacionales tras la caída de Nicolás Maduro del cargo.

Hace mea culpa por errores

Tras haber pasado tres meses en el cargo por la captura del expresidente venezolano, Rodríguez continúa en el mandato bajo el encargo de Estados Unidos.

En su más última aparición, la presidenta interina mostró una postura conciliadora y de reparación ante los venezolanos tras 25 años del régimen chavista en el poder en el que fue parte de la cúpula más íntima.

"Pido también que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlos", indicó.

🇻🇪 | Delcy Rodríguez: "Pido corregir los errores propios del pasado y no repetirlos".



"Queremos recuperar tiempo perdido y el nivel de vida". pic.twitter.com/UjnlAXJAvs — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 8, 2026

La declaración fue dada en el marco de un discurso que indicaba "cambios que necesita Venezuela" y sobre un "futuro" a garantizar para los más jóvenes de la nación caribeña. Así, indicó que el actual gobierno busca "recuperar el tiempo perdido".

El nivel de vida de los ciudadanos venezolanos buscaría ser rescatado con mayor énfasis y protección a los "menos favorecidos" y para aquellos que pudieran ser afectados por un "bloqueo".

Anuncia incremento salarial para trabajadores

Dentro de otros de los anuncios más resaltantes se encuentra el incremento de salarios para los trabajadores y pensionistas el cual entraría en vigor desde el próximo 1 de mayo.

El incremento beneficiaría tanto a trabajadores del sector público como privado el cual sería un ajuste "responsable". Tal aumento esta directamente relacionado con la recaudación económica que obtenga el país que permita cubrir esta mejora salarial.

"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme, tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino", indicó.

En un discurso que anuncia la recuperación del "tiempo perdido" y mejorar el nivel de vida de los venezolanos, la presidenta interina Delcy Rodríguez asumió a nombre del gobierno los "errores del pasado". Entre las medidas se encuentran el aumento de salarios y proteger a los más desfavorecidos, según indicó ante los medios.