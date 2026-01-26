Nuevo brote del virus Nipah activa protocolos de vigilancia en India: No tiene tratamiento, según OMS

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Alarma en el continente asiático. Un nuevo virus pone en alerta a la India, el Nipah (NiV), de origen en el estado de Bengala Occidental, ha generado en la última semana que 100 personas entren en cuarentena y que los hospitales de su capital, Calcuta, refuercen sus protocolos de vigilancia epidemiológica.

Tras confirmarse cinco casos positivos, incluyendo personal médico, y sin vacunas ni tratamientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como una "amenaza prioritaria" dentro de su Plan de Investigación y Desarrollo.

No es una enfermedad nueva

El brote de enero del 2026 no es el primero que ha registrado la India al no ser una enfermedad nueva, tal como ocurrió hace seis años con la Covid-19 en China. A manera de antecedente, es importante señalar, que el virus Nipah se detectó por primera vez en el año 1999, en un brote que tuvo como infectados a criadores de cerdos de Malasia. En la India tuvo tres apariciones, en 2001, 2007 y 2018, en los estados de Bengala Occidental y Karela, respectivamente.

De acuerdo con información oficial de la OMS, es un virus zoonótico (se transmite de animales -murciélagos frugívoros- a humanos) y también puede a través de alimentos contaminados o directamente entre personas, quienes, al adquirir el virus, padecen desde infecciones asintomáticas (subclínicas) hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis mortal.

Sus principales sintomatologías son: fiebre, dolor de cabeza, mialgia (dolor muscular), vómitos y dolor de garganta. A esto pueden seguir mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Del mismo modo, de presentarse complicaciones respiratorias y neurológicas graves, la OMS recomienda como soporte, que el paciente ingrese a la Unidad de Cuidados Intensivos para intensificar el tratamiento.

¿Qué está pasando en Asia?

Según las autoridades locales, las primeras personas infectadas fueron un médico y una enfermera de la clínica Narayana Multispecialty, ubicado a unos 24 kilómetros al norte de Bengala Occidental. El hecho ocurrido antes de Año Nuevo, generando que se activen alertas sanitarias en la ciudad y aledañas.

Debido a su propagación, decenas de contactos de los pacientes han sido considerados "de alto riesgo", permaneciendo bajo observación médica, mientras se desarrollan pruebas de descarte a un grupo más amplio para hallar posibles nuevos contagios.

Uno de los países que ha intensificado sus medidas de prevención es Tailandia, puesto que, desde el domingo 25 de enero han ordenado que se realice un control sanitario en los aeropuertos Suvarnabhumi y Don Mueang, con la finalidad de detectar posibles casos del virus Nipah, entre pasajeros procedentes de la India.

Cabe señalar, que la tasa de letalidad de la enfermedad oscila entre el 40 % y el 75 %, la cual puede variar según el brote, dependiendo de la capacidad local de vigilancia epidemiológica y gestión clínica. Frente a esta situación, la OMS recomienda las mismas medidas de prevención, tal como ocurría durante la pandemia del nuevo coronavirus.