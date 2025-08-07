Adolescente 'desaparecido' en Surco ya se encuentra en el Perú: Esto se sabe de su caso

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El adolescente de 14 años se encontraría hoy con su madre en Tumbes luego de una amplia búsqueda por parte de autoridades y sociedad civil. Hallazgo del menor se dio gracias a las coordinaciones entre autoridades de Perú y Ecuador.

Adolescente se encuentra en Tumbes

Reportado como desaparecido desde el último fin de semana, el adolescente de 14 años ya se encuentra en territorio peruano. Ubicado en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, gracias a las coordinaciones entre las autoridades peruanas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Cancillería de Ecuador, fue identificado por las autoridades ecuatorianas por el aviso internacional.

Posteriormente, fue puesto en contacto con el cónsul peruano en Ecuador. En su compañía, el menor cruzó el Centro de Atención Fronteriza en Tumbes acompañado quién entregó al menor de edad a las autoridades policiales locales. Actualmente se encuentra en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en compañía del personal de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quienes se encargan de su resguardo.

A través de sus redes sociales, la madre del menor de edad, informó que se encontraba en camino a Tumbes para reencontrarse con su hijo. En comunicación con ATV Noticias, Melissa Marquez, madre del menor, indico que ya había mantenido comunicación con su hijo previo a su viaje.

Es un niño, él todavía no sabe qué va a hacer. Parece que el tiempo que ha estado con su papá, él se siente entre la espada y la pared, expresó

Actualmente, el padre del adolescente se encuentra detenido en Ecuador por ingresar documentación falsa, según la versión de la madre. Presuntamente, el padre, habría cruzado la frontera del país vecino presentando una autorización notarial de ambos progenitores sin tener el consentimiento de la madre del menor.

Reportado como 'desaparecido'

El adolescente de 14 años, identificado como Jhon Mikael Correa Marquez fue reportado como desaparecido desde la noche del sábado 2 de agosto. Inicialmente su fuga se asoció con un supuesto tema de apuestas. Sin embargo, el lunes 4 de agosto volvió a aparecer acompañado por el padre del menor en un video que se compartió a través de redes sociales.

La relación entre los progenitores del adolescente habría desatado una disputa entre quien se quedaría con el menor, sin embargo, la madre denuncia que de haber seguido un correcto procedimiento legal nada de esto habría sucedido

Actualmente, el menor de edad se encuentra en Tumbes resguardado por las autoridades locales. Su madre viajó para que se de el reencuentro. El adolescente desaparecido habría sido encontrado en la provincia de Chimborazo gracias a la búsqueda de las autoridades peruanas y ecuatorianas.