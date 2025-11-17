Policía Nacional capturó a extorsionadores en VMT: Exigían más de mil soles a conductores de transporte

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Presuntos extorsionadores fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por cometer actos extorsivos en contra de empresas de transporte. La intervención se realizó durante la mañana del 17 de noviembre.

Capturan a extorsionadores en VMT

Una nueva captura contra presuntos involucrados en diversos delitos de extorsión fueron capturados por agentes de la PNP en el distrito de Villa María del Triunfo.

Los principales afectados por los actos ilícitos eran empresas de transporte tanto formales como informales que tenían como ruta de operación desde la avenida José Gálvez hasta el distrito de Punta Hermosa.

En la intervención policial, se detuvieron a 11 personas implicadas de los cuales siete son de nacionalidad venezolana y cuatro de nacionalidad peruana, todos pertenecerían a la organización criminal 'El Clan del Norte'.

El lugar de la intervención se realizó en el tercer piso al interior de una vivienda ubicada en la intersección de la avenida Ferrocarril con jirón Trujillo. Este lugar era usado como un búnker por parte de la banda criminal.

Al interior se incautaron armas de fuego, municiones, drogas y una granada, usados para lograr sus fines delictivos. También se decomisó dinero en efectivo, máscaras y otros implementos.

El general a cargo de la intervención policial no descartó que esta banda criminal hubiese participado en un doble crimen en Lurín en contra de un chófer y una pasajera.

Ataques a transportistas en VMT

Durante la noche del 11 de noviembre se registró un ataque en contra de un bus de la empresa conocida como 'Los Chinos' cuando la unidad de la Ruta A se encontraba circulando por la curva de Nueva Esperanza.

Dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon balas en contra de la unidad. Afortunadamente, los proyectiles no alcanzaron al conductor del vehículo ni a los pasajeros. El ataque ocurrió en el límite entre Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Tras el ataque, el conductor tuvo que continuar con su recorrido hasta encontrar un punto para ponerse a buen recaudo.

En ese mismo día, la PNP capturó a miembros de la organización criminal "Los Trujillanos" dedicada al cobro de cupos a empresas de transporte y otros ciudadanos. Tres personas fueron intervenidas producto de la intervención policial.

