¡Indignación en Puno! Capturan a madre de niña con graves quemaduras por presunto encubrimiento de su pareja

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La indignación crece en la región de Puno tras la captura de una mujer acusada de encubrir a su pareja, quien es señalado como el presunto responsable de causar graves quemaduras a una menor de 11 años. El caso ha generado conmoción por la violencia sufrida por la menor y por las contradicciones en las versiones dadas a las autoridades.

La madre fue detenida en cumplimiento de una orden de detención preliminar por 72 horas. La medida fue solicitada mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de lesiones graves y encubrimiento.

La menor presenta quemaduras de segundo y tercer grado en las palmas de las manos y otras partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital Honorio Delgado, en Arequipa, donde recibe atención especializada.

La versión que encendió las alertas

De acuerdo con las primeras diligencias, la madre habría declarado en un inicio que ella misma fue quien causó las lesiones. Sin embargo, el testimonio de la niña apuntó directamente a su padrastro como el autor de las agresiones.

Para el Ministerio Público, estas contradicciones levantaron sospechas de un posible intento de proteger a su pareja. Por ello, la Fiscalía decidió incluirla en la investigación como presunta cómplice por encubrimiento.

El principal sospechoso es el padrastro de la menor, quien actualmente se encuentra no habido. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene un operativo de búsqueda para dar con su paradero y ponerlo a disposición de la justicia.

El dramático pedido de ayuda

El caso salió a la luz cuando la menor salió de su vivienda para pedir alimentos a vecinos de la zona. Fueron ellos quienes notaron las graves heridas en sus manos y alertaron a las autoridades. La rápida intervención permitió que la niña fuera llevada a un centro de salud y luego derivada a Arequipa.

Vecinos del sector han expresado su indignación y exigen justicia. Señalan que no es la primera vez que se escuchaban discusiones y gritos en la vivienda. Ahora esperan que las investigaciones determinen responsabilidades claras.

Mientras tanto, la madre permanece detenida y el padrastro continúa prófugo. Las autoridades deberán definir en los próximos días si solicitan prisión preventiva y qué cargos formales enfrentarán los implicados.

El estado de salud de la menor es reservado, pero médicos trabajan para evitar complicaciones. El caso vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de denunciar cualquier sospecha de violencia contra niños y adolescentes.

La investigación sigue en curso y la región permanece atenta a las decisiones judiciales que marcarán el rumbo de este caso que ha estremecido a todo Puno.