Caen 'Los Gallegos' en Villa el Salvador: siete detenidos por presunto sicariato en car wash de Chorrillos

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en Villa El Salvador que terminó con la detención de siete presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Gallegos', quienes estarían implicados en el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido días atrás. El caso, que generó preocupación por su nivel de violencia, sigue en investigación para esclarecer responsabilidades.

De acuerdo con la información policial, los detenidos serían de nacionalidad venezolana y formarían parte de una red vinculada a delitos como extorsión y sicariato. El crimen que se les atribuye ocurrió el pasado 11 de marzo en un autolavado ubicado en Chorrillos, donde la víctima fue atacada en circunstancias que aún son materia de investigación.

🚨 #Lima | 𝐂𝐚𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐋𝐨𝐬 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐨𝐬: 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐚𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨𝐬



En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, efectivos policiales desarticularon... pic.twitter.com/7UKrSZmdaR — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 17, 2026

Operativo y captura en Lima Sur

El despliegue policial permitió ubicar a los sospechosos en distintos puntos de Villa El Salvador. Durante la intervención, los agentes lograron reducir y detener a los siete implicados, quienes ahora se encuentran bajo custodia mientras avanzan las diligencias del caso.

Según Policía Nacional del Perú, este operativo forma parte de las acciones para frenar el avance de organizaciones criminales extranjeras en Lima. La institución indicó que los intervenidos estarían directamente relacionados con el homicidio ocurrido en el car wash, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido.

Además, se informó que la captura fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar los movimientos de los sospechosos tras el crimen. La rápida intervención buscó evitar una posible fuga o la comisión de nuevos delitos en la capital.

@tvperu.noticias 🚨👮‍♂️ ¡Golpe al crimen en Lima! La Policía desarticuló a Los Gallegos en Villa El Salvador, una banda implicada en el asesinato de un trabajador de un carwash en Chorrillos. Fueron siete los detenidos, presuntos integrantes de esta organización, durante un operativo donde también se incautaron armas, municiones, motos, un vehículo y hasta cartuchos explosivos. 🔎 Las autoridades señalan que estarían vinculados al crimen ocurrido el pasado 11 de marzo. Las investigaciones continúan. ▶️ Mira en este video todos los detalles del operativo. #GolpeAlCrimen #PNP #VillaElSalvador #Chorrillos #Lima #Delincuencia ♬ sonido original - TVPerú Noticias

Armas, vehículos y evidencias clave

Durante el operativo, la policía incautó una serie de elementos que serán claves para la investigación. Entre ellos destacan cuatro motos lineales, un vehículo, una pistola, municiones, una cacerina y una réplica de arma de fuego, además de cartuchos explosivos, lo que evidencia la capacidad operativa del grupo.

Estos hallazgos refuerzan la sospecha de que los detenidos no solo estarían involucrados en un hecho aislado, sino que formarían parte de una estructura criminal con recursos para ejecutar acciones violentas. Las autoridades no descartan que el caso esté vinculado a cobros ilegales o disputas internas.

Según información preliminar difundida por TV Perú Noticias, las investigaciones continúan para determinar el rol específico de cada detenido y confirmar su participación en el asesinato. También se evalúa si existen más implicados que aún no han sido capturados.

Por ahora, los siete intervenidos permanecen detenidos mientras se desarrollan las diligencias fiscales. La policía mantiene sigue investigando a "Los Gallegos", con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades en uno de los casos más recientes del crimen en Lima.