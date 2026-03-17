Lambayeque: detienen a oficial PNP por impedir captura de requisitoriado durante intervención policial

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo caso genera controversia en la región Lambayeque. Un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenido tras ser acusado de interferir en la captura de un requisitoriado, durante un operativo realizado por otros agentes. El hecho ha despertado preocupación debido a que involucra a un miembro activo de la institución policial.

Según Sol TV Perú, el oficial intervenido habría actuado en pleno procedimiento para evitar que se concrete la detención de una persona requerida por la justicia. Esta situación fue advertida por los agentes que participaban en el operativo, quienes reportaron el hecho de inmediato.

Las primeras informaciones señalan que el alférez intentó favorecer al requisitoriado, lo que derivó en su intervención por parte de sus propios colegas. Tras lo ocurrido, fue trasladado para las diligencias correspondientes mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

Investigación en curso

El oficial permanece retenido mientras avanzan las investigaciones. De acuerdo con el procedimiento, se dispuso una detención preliminar de hasta 48 horas para recabar elementos que permitan determinar su responsabilidad. Este tipo de medidas busca asegurar que el proceso se realice sin interferencias.

Según Sol TV Perú, el caso podría configurar delitos como resistencia a la autoridad o encubrimiento, dependiendo de lo que arrojen las indagaciones. Además, no se descarta que existan otras implicancias si se comprueba algún tipo de coordinación previa con el requisitoriado.

Este hecho también ha sido puesto en conocimiento de las instancias internas de la Policía, que evaluarán posibles sanciones administrativas. Estas podrían ir desde medidas disciplinarias hasta la separación definitiva del efectivo involucrado.

Impacto dentro de la PNP

El caso ha sido considerado delicado debido a que afecta la imagen institucional. La intervención de un oficial en contra de un operativo genera cuestionamientos sobre el cumplimiento de funciones dentro de la PNP.

Especialistas señalan que situaciones como esta debilitan la confianza ciudadana, sobre todo cuando se trata de impedir la captura de personas con cuentas pendientes con la justicia. Por ello, se espera que las autoridades actúen con celeridad y transparencia.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo responsabilidad directa del oficial detenido. La institución policial ha reiterado que estos hechos serán sancionados conforme a ley.

En conclusión, el caso de Lambayeque pone en evidencia un grave episodio en el que un oficial PNP fue detenido por impedir la captura de un requisitoriado, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los controles dentro de la PNP y garantizar el cumplimiento de la ley.