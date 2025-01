El Agustino: Principal sospechoso de desaparición de profesora tenía cuatro denuncias por agresión

Según investigaciones de Exitosa, el sujeto involucrado en la desaparición de la profesora Leyla Cristóbal Penaldillo, contaba con denuncias por agresión de su expareja. El hombre fue hallado sin vida en la carceleta de la comisaría San Cayetano en El Agustino, donde iba a ser interrogado por el caso.

Roberto Palomino Romero era el principal sospechoso en la repentina desaparición de su pareja Leyla Cristóbal. No obstante, luego de haber fallecido mientras estaba detenido en la comisaria San Cayetano dificultan los planes de búsqueda por parte de los oficiales para dar con la señorita.

Una información que aumenta la sospecha en el sujeto de 28 años que amaneció sin vida fue la develación de cuatro denuncias de agresión por parte de la expareja del detenido. Todas las acusaciones eran por violencia física cometidas en contra de la denunciante.

Las fechas correspondientes a los antecedentes de violencia por parte de Roberto Palomino se registraron en los años 2018, 2019 y 2021. Años recientes que determinan la personalidad violenta y agresiva del sospechoso.

De igual manera, se reveló un video donde se mostró por última vez a Roberto y Leyla juntos. En el material audiovisual se puede apreciar como el hombre terminó por agredir a su pareja al propinarle un golpe en el rostro.

Los indicios de violencia y agresividad que presentaba el joven fueron confirmados por los familiares de la señorita desaparecida. Quien ya cuenta con 4 días sin aparecer, pues desde el 31 de diciembre del 2024 no se tiene registro de ella.

Justamente, el día de Fin de Año fue la última vez que los vecinos llegaron a ver a la pareja en conjunto. La familia no recibió el saludo correspondiente a la celebración, lo que terminó por revelar la gran sospecha de que algo malo había pasado con Leyla.

Asimismo, vecinos de la zona declararon que Roberto Palomino era bastante reservado con ellos y no solía meterse en problemas con los habitantes de la zona. Además, agregaron que no contaba con amistades del vecindario.

"Fue temprano a vísperas del año nuevo, el paso tranquilo. Ya cuando estaban tomados sucedió el problema. Era un vecino que era tranquilo y no tenía amigos por la zona. No se sabe a qué se dedicaba. Solicitaba dinero en préstamos por parte de un vecino. No tenía problemas con nadie. En redes solo se miraba con Leyla", declaró una vecina del acusado,