¡Indignante! Chofer es maniatado y arrojado al río Rímac después de asalto

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Momento de terror vivió un chofer, debido a que la noche del 27 de abril fue interceptado por delincuentes para robarle su camión, en el que llevaba 60 jabas de pollos, para luego tenerlo secuestrado y finalmente lanzarlo al río Rímac, con el objetivo que muera ahogado. Los policías que patrullaban la zona lograron rescatarlo con vida en horas de la mañana.

Según declaraciones de la víctima, iba conduciendo su unidad en la que llevaba 360 jabas de pollo, valorizadas en 60 mil soles, cuando varios delincuentes lo interceptaron mientras transitaba cerca al rio Huaycoloro, en El Agustino. Lo ataron y lo tuvieron secuestrado toda la noche hasta que, en horas de la mañana, lo lanzaron vivo al río Rímac, buscando acabar con su vida.

El hombre. que sobrevivió de milagro, fue arrojado al "rio hablador" en horas de la mañana y empezó a gritar por su desesperación; afortunadamente los gritos de ayuda fueron escuchados por agentes policiales que patrullaban la zona, quienes acudieron en su ayuda.

Los agentes del orden al acercarse, se percataron que el hombre estaba atado de manos y pies, por lo que rápidamente bajaron para socorrerlo, lo desataron y lo sacaron de las orillas del río, porque el hombre estaba lal borde de morir ahogado.

"Me cerró el paso una camioneta blanca en la Panamericana de Sur, bajaron tres personas y me bajaron a la fuerza. Ellos se llevaron mi camión y luego me ataron las manos, después de eso me llevaron a la altura del rio Rímac y me arrojaron", empezó diciendo el chofer en entrevista con un canal de televisión local.

El hombre también mencionó que los delincuentes se llevaron sus pertenencias, además de su camión que está valorizado en 60 mil dólares. "Es la primera vez que enfrento este tipo de situaciones. Estuve secuestrado desde las 10 de la noche (...) Además de mi camión se han llevado mi celular, mis documentos, mi licencia de conducir y lo demás", contó la víctima del asalto.

Finalmente, el hombre agradeció ente lágrimas a los efectivos policiales que lo rescataron, pues temía por su vida. "Estoy bien agradecido por las señoritas que me ayudaron y me salvaron la vida. Qué hubiera sido de mi si hubiera desaparecido y ellos no me hubiesen salvado" expresó con lágrimas en los ojos.

Al cierre de la nota, se informó que el hombre fue atendido en el hospital Bravo Chico, para luego ser conducido a la comisaría mas cercana, donde puso su denuncia por el robo de su vehículo.