La Libertad: detienen a una anciana que escondía 1700 explosivos bajo su cama en Trujillo

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una adulta mayor de 65 años en Trujillo por esconder un arsenal de 1700 explosivos y 15 mil detonadores. Este material industrial, hallado en una zona urbana, representaba un peligro extremo para los vecinos por su alta capacidad destructiva.

Peligro inminente en zona urbana

La intervención se ejecutó en la avenida 5 de abril, donde unidades de inteligencia descubrieron que el cargamento estaba en un entorno residencial vulnerable. La cantidad de dinamita podía destruir dos manzanas, poniendo en riesgo la integridad de niños y familias que residen actualmente.

"Hace dos días se identificaron viviendas vinculadas al almacenamiento de dinamita, donde se halló a una mujer como presunta custodia del material", explicó Franco Moreno explicó a TVPerú Noticias.

Los agentes de la Divincri y el Grupo Terna trabajaron durante 48 horas para localizar este depósito clandestino que operaba con total impunidad. El almacenamiento de estos insumos industriales sin ningún protocolo de seguridad convertía a la vivienda intervenida en una verdadera bomba de tiempo.

El material explosivo fue trasladado de inmediato a la sede policial bajo estrictas medidas de seguridad para evitar accidentes o posibles deflagraciones. Las autoridades investigan el origen de estos insumos, pues el mercado ilegal de explosivos ha crecido exponencialmente por la demanda delictiva.

Vínculos con bandas de extorsión

Las primeras diligencias sugieren que el arsenal estaba bajo el control de la organización criminal conocida como "Los Pulpos". Esta banda utiliza los artefactos para amedrentar a empresarios y comerciantes locales, consolidando una red de extorsión y minería ilegal en la región.

"La carga explosiva estaba localizada en la avenida 5 de abril en la ciudad de Trujillo y tenía el potencial de provocar daños severos", explicó el general PNP.

La captura de María Chilon Tasilla permite a la inteligencia policial rastrear las rutas de distribución en toda La Libertad. El uso de indumentaria policial falsa en otros delitos recientes también ha puesto en alerta a las unidades especiales que operan.

Este decomiso representa un golpe estratégico contra la logística de las bandas que operan en el norte, debilitando su capacidad de ataque. La vigilancia en los puntos críticos de la ciudad se ha intensificado para detectar otros centros de acopio similares en distritos aledaños.

Finalmente, este operativo conjunto entre el Grupo Terna y la Divincri neutralizó una amenaza directa contra la seguridad ciudadana regional. La PNP continuará con los operativos para decomisar más explosivos y detonadores en Trujillo y desarticular a las mafias que promueven la inseguridad.