Trabajador de carwash es asesinado en Cercado de Lima: Otro empleado fue ultimado meses atrás

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Cercado de Lima, el trabajador de un carwash fue asesinado por un delincuente en los exteriores de su local. La víctima, un ciudadano de 30 años, recibió dos impactos de bala, y pese a ser trasladado a un hospital, llegó cadáver. Allegados denunciaron que otro trabajador de dicho negocio también murió a manos de criminales hace algunos meses.

Momentos de la tragedia

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas en la intersección del Jr. Arica con Jr. Manuel Tellería, en el local denominado "Carwash Lucy". Testigos señalaron que el joven cumplía su jornada laboral, lavando el último vehículo, cuando un sujeto se acercó caminando y le disparó a quemarropa sin mediar palabra.

El primero fue registrado de este año cuando mataron al administrador del negocio, que fue llevado aun con vida al hospital Arzobispo Loayza pero falleció en el nosocomio.

Una cadena de crímenes

Este crimen no sería un caso aislado. Según denunciaron allegados al negocio, este sería el cuarto atentado registrado en el carwash en lo que va del año. El primer episodio ocurrió meses atrás, cuando el administrador del mismo local fue atacado por sicarios. Pese a que fue trasladado aún con vida al hospital Arzobispo Loayza, terminó falleciendo en el nosocomio.

Desde entonces, la violencia no ha cesado en los alrededores del negocio. Otros trabajadores también han sido víctimas de amenazas y ataques armados. En uno de los incidentes previos, otro joven empleado recibió impactos de bala, pero logró sobrevivir tras una intervención médica.

La pareja del administrador asesinado meses atrás exigió justicia y relató cómo el negocio se ha convertido en blanco constante de ataques criminales.

"Mataron a mi esposo, era administrador de esta empresa. Y hasta ahorita lo llegan a disparar a otro chico que quedó herido, pero se salvó gracias a Dios. De ahí vinieron a amenazar a otro chico con pistola y le dijeron 'retírate de acá porque el próximo serás tú'. Ahora es la cuarta persona que está pasando", declaró con indignación.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En Cercado de Lima, el trabajador de un carwash fue asesinado por un delincuente en los exteriores de su local. La víctima, un ciudadano de 30 años, recibió dos impactos de bala, y pese a ser trasladado a un hospital, llegó cadáver. Allegados... pic.twitter.com/vTZ9thBSYs — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2025

Los residentes de la zona han expresado su preocupación, pues los ataques se han vuelto frecuentes. Ellos piden mayor presencia policial y que las autoridades investiguen a fondo las causas detrás de estos atentados, que podrían estar vinculados a mafias dedicadas a la extorsión.

Sin embargo, los vecinos temen que, mientras no se tomen medidas contundentes, los ataques continúen cobrando nuevas víctimas en el local. Hasta el momento que se realizó esta noticia se registraron 7 homicidios en la capital durante el día.