Cobrador es asesinado en ataque a bus de la empresa 'El Tigrillo' en San Martín de Porres

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La extorsión ha generado que cada día se registren y se conozcan de nuevos casos de violencia vinculada a este mal que aqueja a los comerciantes y transportistas del Perú y la capital. Ello causó que se sume una nueva víctima, el cobrador de la empresa de transportes Tranport Tigrillo S. A., quien perdió la vida durante un ataque a mano armada contra el bus en el que trabajaba en San Martín de Porres.

Ataque a bus deja un fallecido

Gilbert Moisés Carhuavilca de 31 año es el nuevo rostro de las víctimas que ha dejado a su paso la ola de extorsión y ataques que vienen sufriendo los transportistas.

El hecho se dio al promediar las 21:00 horas, cuando la unidad trasladaba pasajeros desde Ventanilla hasta San Juan de Lurigancho, fue en la avenida Zarumilla de San Martín de Porres que fueron interceptado por una motocicleta. A bordo del vehículo menor, sujetos abrieron fuego contra el bus.

Las balas perforaron las ventanas del vehículo e impactaron contra Carhuavilca, el cobrador de la unidad. Los testigos dieron a conocer que rápidamente los delincuentes huyeron del lugar. La víctima fue trasladada por ciudadanos y trabajadores municipales al Hospital Cayetano Heredia, donde debido a la gravedad de sus lesiones no logró sobrevivir.

La unidad quedó con rastros visibles del ataque, con ventanas destruidas por los impactos que evidenciaban la trayectoria de los proyectiles al interior del bus, eran dirigidos al cobrador y conductor de la unidad.

Empresa sufre extorsión

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), los trabajadores de la empresa de transportes vienen siendo obligados a pagar 10 soles diarios por unidad a la compañía, que se encarga de abonar 15 mil soles mensuales a una banda de extorsionadores. El ataque registrado sería una represalia por no haber cumplido con el pago.

La situación genera temor entre los trabajadores de la compañía de transportes, quienes señalan que no es la primera vez que son blanco de ataques a mano armadas. A finales de mayo un bus fue baleado en inmediaciones de su patio de maniobras en San Antonio de Huarochirí, Jicamarca.

En aquella oportunidad un sujeto armado disparó contra las unidades estacionadas y dejó un sobre manila con una nota amenazante dirigida a la directiva de la empresa. Es un ataque similar el que ocurrió la noche del jueves 7 de agosto que resultó en el fallecimiento del cobrador de la unidad.