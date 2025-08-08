Cobrador de bus es asesinado en SMP: Pasajera grabó unidad de 'El Tigrillo' tras ataque

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Minutos de terror fueron los que vivieron los pasajeros del bus de la empresa de transportes Transport Tigrillo S. A., que sufrió un ataque a mano armada la noche del último jueves donde falleció el cobrador de la unidad. Lo ocurrido quedó grabado por una pasajera que se movilizaba en el vehículo.

Temor de pasajeros quedó grabado

Fueron 50 segundos los que quedaron registrados en el video. Las imágenes muestran a los pasajeros dentro del bus segundos después de haberse dado el tiroteo. Quien registra lo sucedido es una mujer que se encuentra en el piso junto a otros pasajeros, tratando de protegerse de los impactos.

Otra mujer trata de proteger a un niño, mientras que otros ciudadanos, aún en sus asientos se agachan como pueden buscando protección en el respaldar de los asientos delanteros. A estas acciones las acompañan los gritos de temor mientras piden al conductor avanzar para alejarse de los atacantes.

En medio del caos se escucha la voz de una mujer que grita "Hay que llevarlo a un hospital", en referencia a al cobrador herido. Se escucha y observa a los pasajeros nerviosos, preocupados por sus vidas y la de Gilbert Moisés Carhuavilca, quien acababa de recibir impactos de bala.

Quienes podían se acercaban al hombre tratando de prestarle ayuda, mientras que otros trataban de mantener la calma en presencia de adultos mayores y menores. El revelador video muestra la conmoción y confusión desatada dentro de la unidad tras los disparos.

Los pasajeros lograron su cometido y lograron trasladar al cobrador hasta el Hospital Cayetano Heredia, pero lamentablemente no resistió sus lesiones y perdió la vida.

Ataque a bus de transporte publico

Según la Policía Nacional, el atentado fue perpetrado por dos extorsionadores que se desplazaban en moto y, en revelación a Exitosa, intentaron subir a la unidad. Fue Gilbert Carhuavilca, quien al forcejear con los delincuentes para evitar que los sujetos suban, recibió los impactos de bala que le arrebataron la vida.

El bus se encontraba en medio de su ruta entre San Juan de Lurigancho y Ventanilla, en la avenida Zarumilla los individuos motorizados abordaron el vehículo.

Actualmente las autoridades vienen investigando el atentado contra un bus de la empresa El Tigrillo, que enlutó a la familia de del cobrador Gilbert Moisés Carhuavilca, quien se suma a la larga lista de transportistas asesinados a causa de la extorsión.