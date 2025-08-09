¡Indignante! Falsos taxistas asaltaban a jóvenes que salían de discotecas en Centro de Lima

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el Cercado de Lima, falsos taxistas se aprovechaban de sus pasajeros y los asaltaban luego que estos salían de discotecas ubicadas en el referido distrito. Según declaró el coronel PNP Juan Carlos Montufar, se ha capturado a dos sujetos que tenían la modalidad de robo bajo la fachada de taxistas.

Efectivos policiales ubican y capturan a falsos taxistas

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal brindó detalles de la ubicación y captura de dos delincuentes que cometían hurtos y otros delitos.

"Son falsos taxistas que les dan un precio módico para trasladarlos a sus domicilios y es ahí que, aprovechando el estado de embriaguez de las personas, les roban o les hurtan todas las pertenencias que puedan tener", dijo a nuestro medio.

De tal modo, se conoció que delincuentes usaban la fachada de falsos taxistas que ofrecían bajos precios a jóvenes que salían de discotecas en el Centro de Lima, y en el camino, aprovechando el estado de ebriedad en que a veces se encuentran los pasajeros, sustraen sus pertenencias y hasta dinero.

Delincuentes tenían POS para retirar dinero de víctimas

En tal sentido, Montufar indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha constatado que los delincuentes tenían en sus pertenencias un aparato que se usa para retirar dinero (llamado POS), el cual usaban para robar dinero de sus víctimas y si estos los acusaban, las autoridades no encuentren elementos de convicción sólidos.

Cabe mencionar que, los sujetos detenidos fueron identificados como Anderson Jorge Osis Lazo (29 años) y Luis Alberto Canales (47 años). Ambos fueron ubicados por efectivos policiales quienes intervinieron los vehículos que manejaban y se pudo hallar tarjetas, pastillas y celulares robados.

Autoridades deberán realizar diligencias

Los delincuentes detenidos fueron enmarrocados y las autoridades deberán realizar las diligencias de ley correspondientes para esclarecer los hechos, debido a que uno de ellos también ha sido acusado por el presunto delito de abuso sexual, por parte de una joven que se encontraba con su pareja en el taxi, cuando de pronto el varón de la pareja descendió y el taxista huyó con ella a bordo.

De esta manera, el coronel PNP Juan Carlos Montufar brindó alcances de la ubicación y captura de dos sujetos, quienes, bajo la modalidad de falsos taxistas, cometían hurtos y otros delitos en contra de jóvenes que salían de discotecas.