Dictan 18 meses de prisión preventiva contra regidora y presunto implicado en asesinato de alcalde de Veintiséis de Octubre

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra regidora la regidora Patricia Niño Febres y William Hernán Tezen Gonza alias 'Pochola', quienes se encuentran investigados por el presunto asesinato de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, que sucedió en mayo del presente año en la región Piura.

Prisión preventiva para regidora y presunto implicado en crimen de alcalde

El Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia Delictiva de Piura fue el encargado de emitir esta resolución judicial la cual fue confirmada mediante los canales oficiales luego de llevarse a cabo la lectura del requerimiento de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público para los implicados.

Recordemos que esta, fue declarada fundada tras considerarse la existencia y fundados elementos de convicción que vincularían a ambos con los hechos que son materia de investigación en el caso del crimen contra el burgomaestre del distrito piurano de Veintiséis de Octubre.

En tal sentido, el juez Junior Máximo Ríos Olivos fue el encargado de ordenar el internamiento de Patricia Aurelia Niño Febres en el penal de mujeres de Sullana, mientras que William Hernán Tezen Gonza cumplirá la misma medida en el centro penitenciario de Río Seco.

#LoÚltimo. Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura ordena 18 meses de prisión preventiva para Patricia Niño Febres y William Hernández Engonza por el presunto homicidio del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle. Ver aquí: https://t.co/19GTPeMG8h pic.twitter.com/JVDuQ46k6c — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 21, 2026

¿Qué es lo que señala la investigación?

De acuerdo a las indagaciones desarrolladas por personal de la División de Homicidios de la Dirincri la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación el Ministerio Público, Niño Febres sería la presunta autora intelectual del homicidio contra Víctor Hugo Febre Calle.

Por su parte, las pesquisas indican que Tezen Gonza habría participado en la ejecución de la autoridad edil. Trascendió que un testimonio clave en el caso habría advertido sobre un seguimiento previo a la víctima.

Ahora con la medida de internamiento de los implicados, el Ministerio Público deberá consolidar los elementos necesarios para poder sustentar una eventual acusación formal por un caso que continúa aún en procesi y que mantiene a ambos en condición de investigados.

Muerte del alcalde de Veintiséis de Octubre

El alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, fue asesinado a balazos la tarde del pasado 21 de mayo cuando se encontraba transitando por el asentamiento humano San Sebastián.

Desconocidos se habrían acercado al burgomaestre y a sangre fría abrieron fuego a quemarropa, pese a que fue trasladado a un centro de salud cercano, los médicos confirmaron su deceso.

Es así que, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres y William Hernán Tazen Gonza, quienes son investigados por su presunta implicancia en el asesinto del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.