PNP entrega a Joselyn Puerta, presunta integrante del Tren de Aragua, a Policía de Investigaciones de Chile

Joselyn Puerta, una presunta integrante del Tren de Aragua con orden de captura internacional, arribó a Tacna tras ser capturada por la Policía Nacional en Lima. La ciudadana venezolana fue trasladada al Complejo Fronterizo de Chacalluta y ahora se encuentra a disposición de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Realizan traslado de presunta cabecilla

Daibeliz Joselyn Puerta Puerta (22), presunta cabecilla de la organización criminal internacional 'Tren de Aragua' fue entregada a las autoridades de la Policía de Investigaciones de Chile tras su captura en la capital peruana.

Previa a su entrega, la presunta criminal fue trasladada hacia el paso fronterizo de Chacalluta, entre Arica y Tacna, tras haber sido capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) por su participación en crímenes en diversos países.

Sobre Puerta Puerta, de nacionalidad venezolana, recaerían diversos delitos relacionados al cobro de extorsión, asesinato, entre otros actos ilícitos cometidos en el país vecino de Chile. Además, de estar vinculada al cobro de cupo hacia meretrices ubicadas en el distrito de Lince, en donde la criminal fue detenida.

Ante ello, el general PNP Adolfo Valverde, jefe de la región policial, expuso que la presunta criminal ya contaba con un pedido de alerta roja de la Interpol, tras los actos cometidos en Chile.

"Nos estamos trasladando a la línea de frontera para hacer la expulsión que corresponde de la detenida, Joselyn Puerta Puerta de 22 años que ha sido detenida justamente en Lima con un pedido de captura internacional aplicación roja porque está persona ha sido solicitada por la PDI de Chile", indicó el general PNP.

Dentro de los actos ilícito involucrados a Puerta Puerta, se incluyen su participación en el secuestro de un exalcalde del distrito de Maculo, Gonzalo Montoya Riquelme; en la región Metropolitana de Santiago de Chile.

También está vinculada en presunto delito de tráfico de drogas y armas de fuego. Según la información policial, Puerta Puerta formaría parte de una red de crimen transnacional del Tren de Aragua. Al momento de su entrega, la mujer mostró una actitud desafiante hacia los agentes peruanos.

¿Cómo fue la captura de Joselyn Puerta?

La PNP capturó a Joselyn Puerta durante la madrugada del 28 de octubre en las inmediaciones del centro comercial Risso en la zona donde féminas operan como meretrices.

La criminal detenida está relacionada en el reclutamiento de otras mujeres y la exigencia de un pago semanal para diversas féminas ubicadas en los distritos de Lince, La Victoria y San Martín de Porres.

Por su presumible participación en la organización criminal Tren de Aragua, Joselyn Puerta Puerta, quien tenía una alerta roja de captura internacional, ha sido entregada por la PNP hacia la Policía de Investigaciones de Chile.