Mototaxista se niega a pagar cupo de S/5 diarios y extorsionadores prenden fuego a su vehículo

Un mototaxista se negó a pagar el cupo que los extorsionadores le exigían diariamente y como venganza incendiaron su herramienta de trabajo.

Incendian moto por no pagar cupo

En el pasaje Los Lirios en el distrito de Independencia, un mototaxista salió de su domicilio con el objetivo de trabajar, sin embargo, se encontró con su mototaxi completamente calcinada.

El motivo: criminales incendiaron su moto ante su negativa de pago de cupo de S/5 diarios. El vehículo le pertenece a la empresa de transporte Arabicus, que ofrece la ruta desde el paradero 1 de la avenida Carlos Izaguirre hasta el Mercado Central de la Cuarta Zona de las Américas.

Este es el quinto atentado que se registra en contra de la compañía de mototaxis a manos de extorsionadores quienes les exigen el pago de S/15,000 por inscripción y, además, S/5 diarios a todos los motataxis que forman parte del conglomerado.

Las extorsiones iniciaron desde el pasado 15 de octubre donde atacaron a balazos a un conductor de la empresa para intimidar a los trabajadores a cumplir el pago de cupo.

Ahora, ante la negativa del excesivo pago, los criminales han iniciado a quemar las unidades de transporte y se presume que los ataques continuarán.

Según testigos, el ataque habría ocurrido alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando escucharon los pasos de los presumibles atacantes: "Bajaron corriendo, se subieron a una moto y se fueron", relató una de las testigos.

Incendio afectó a otro vehículo y un domicilio

Por la cercanía al vehículo menor, una camioneta que se encontraba cerca a la mototaxi resultó afectada. La parte trasera del vehículo comenzó a quemarse dejando destruida las luces y el parachoque trasero.

Debido a la destrucción total del vehículo, se generó una gran humareda que terminó por afectar la fachada del domicilio que se encontraba más cercano. El humo alcanzó hasta una vivienda ubicada en el tercer piso, de material noble, que se encontraba más propensa.

Los vecinos se encuentran atemorizados ante tal hecho. De la misma forma piden que el serenazgo del distrito o efectivos policiales brinden el servicio de cuidado en las calles ante el temor de que los criminales regresan por represalias.

El atentado ocurrió en medio del estado de emergencia para Lima y Callao. Por lo pronto, el caso se encuentra en la comisaría de Payet bajo investigación policial. Una cámara ubicada en la zona podría ayudar a facilitar la identificación de los criminales involucrados.