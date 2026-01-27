Policía Nacional captura a Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla de 'Los Pulpos', en Bolivia

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tras un trabajo conjunto entre efectivos de la Policía Nacional del Perú, Bolivia y Chile, se capturó a Keysi Salvatierra Vigo, conviviente del cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', Jhonsson Cruz.

PNP captura a pareja de cabecilla de 'Los Pulpos'

La mujer fue arrestada en la ciudad de La Paz, en Bolivia, tras una operación coordinada entre la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri de Perú, la Policía boliviana y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, permitiendo de esta forma cerrar el cerco sobre los miembros clave de esta banda delictiva.

La peligrosa integrante de 'Los Pulpos' contaba con una notificación roja de la Interpol por delito contra el patrimonio y robo agravado con subsecuente muerte. Además, tiene vinculación con el secuestro de Alan Ríos Guevara, joven comerciante que permaneció en cautiverio por 14 días, hecho que se produjo el pasado 13 de noviembre de 2021.

"Ha habido una operación conjunta entre la Policía boliviana y la peruana lo que ha llevado a la captura de esta persona, pareja de uno de los criminales más buscados del país como lo es Johnsson Cruz, alias 'El Pulpo', y también su captura es cuestión de horas aunque los últimos eventos que se han dado esperemos que tengan un feliz desenlace", sostuvo Óscar Arriola, comandante general de la PNP.

El equipo policial peruano se dirigió hacia el país vecino y a su vez a Juliaca, en la región Puno, para proceder con las investigaciones y de esta manera realizar el traslado de la detenida al Perú.

Cabe mencionar que, su pareja Jhonsson Cruz, se encuentra prófugo y con notificación roja de Interpol. Es buscado por cargos de robo agravado con subsecuente muerte en La Libertad.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras un trabajo conjunto entre efectivos de la Policía Nacional del Perú, Bolivia y Chile, se capturó a Keysy Salvatierra Vigo, conviviente del cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', Jhonsson Cruz.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/J7BLqxGVIA — Exitosa Noticias (@exitosape) January 27, 2026

¿Qué señala la investigación policial?

De acuerdo a la investigación policial, Salvatierra Vigo formaba parte de la banda criminal 'Los Pulpos' y que, por su relación con su líder podría aportar información clave para la captura de Jhonsson alias 'Pulpo'.

Por ahora, la investigación seguirá su curso en Perú, en donde el Ministerio Público y la Policía Nacional recolectarán evidencia y declaraciones que puedan fortalecer los casos contra otros miembros de la organización criminal.

Con un trabajo en conjunto entre autoridades policiales de Perú, Bolivia y Chile, la facción de 'Los Pulpos' sufrió un duro golpe en territorio boliviano con la captura de Keysi Salvatierra Vigo en , pareja sentimental del líder de esta banda criminal, Jhonsson Cruz.