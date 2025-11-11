PNP captura a seis presuntos miembros de 'Los Rápidos de la Zona': Eran el terror de Lima Sur

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un operativo de la Policía Nacional del Perú dio con la captura de seis presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Rápidos de la Zona', en Chorrillos. Esta organización delictiva estaría relacionada con el delito robo agravado en varios distritos de Lima Sur, siendo el terror de transeúntes.

Ropa permitió identificar al supuesto cabecilla

El operativo realizado en una vivienda de la jurisdicción chorrillana, permitió hacer una importante identificación para los agentes. La ropa del presunto cabecilla coincidía con la que fue captada en videos donde se le aprecia amenazando a sus víctimas con una pistola para robarle sus pertenencias.

Los seis implicados fueron detenidos en el mismo inmueble y al ser despertados por los efectivos no opusieron resistencia. Entre los objetos que incautó la PNP, se halló un arma de fuego y drogas. El caudillo al ser detenido, portaba un revolver en el pantalón. Sobre esto dio detalles el coronel Holger Obando.

¡Seguimos #DeLaDefensivaALaOfensiva contra la delincuencia!



Cabecilla y cinco integrantes de Los Rápidos de la Zona fueron intervenidos por la @DirincriPNP en #Chorrillos por asaltos a mano armada a establecimientos de comida rápida y restaurantes en distritos de Lima Sur. — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 11, 2025

"Esta banda criminal liderada por el conocido 'Negro Richard', se estaba dedicando a la comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado. Las modalidades eran asalto a mano armada en establecimientos de comida rápida, pizzerías, barberías y además, cometían actividades de raqueteo", sostuvo el coronel.

Todos los detenidos permanecerán en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima Sur para continuar con las investigaciones. Estarían involucrados en delitos ocurridos en Santiago de Surco, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

Otra banda fue desarticulada en Independencia

La Depincri de Independencia logró la detención de cinco presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Gallegos del Hampa'. Esta intervención realizada en el marco del estado de emergencia declarado en Lima y Callao, logró desarticular a este grupo que se dedicaría al tráfico ilícito de drogas, la tenencia ilegal de armas y explosivos.

Entre los objetos que los efectivos lograron incautar en el operativo se registraron cuatro armas de fuego, dos mechas con carga explosiva, 50 municiones, varias cantidades de marihuana, dos motocicletas y un vehículo menor. Se detectaron denuncias por robo agravado contra las armas recuperadas y le habrían pertenecido a ex policías.

🚨 #Lima | En el marco del Estado de Emergencia, personal del Depincri Independencia detuvo a cinco presuntos integrantes de la banda criminal "Los Gallegos del Hampa", dedicados a tenencia ilegal de armas, explosivos y TID.

Se incautó durante el operativo:

◾️4 armas de fuego... — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 11, 2025

