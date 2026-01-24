Empresario peruano fue rescatado tras haber sido secuestrado y torturado por extorsionadores en Ecuador

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La extorsión y el crimen organizado tanto en Perú como en Ecuador se encuentra en uno de sus puntos más alarmantes en el tiempo reciente. Esto volvió a quedar demostrado luego del secuestro de un empresario peruano en territorio ecuatoriano durante más de 15 horas.

Empresario peruano es secuestrado en Ecuador

De acuerdo a los reportes que llegan desde el vecino país del norte, la familia del hombre de negocios, que se dedica al rubro del calzado, recibió mensajes, audios y videos de criminales que tenían a su pariente retenido contra su voluntad amarrado con una cadena a un árbol.

En las imágenes se observaba como lo insultaban y amenazaban con hacerle daño exigiendo a su entorno familiar el pago de 20 mil dólares para su liberación. Gracias a ello, la Policía Nacional del Perú en colaboración con la policía de Ecuador elaboraron un operativo para rastrear los números de donde llegaron los mensajes y dar con el paradero del secuestrado.

A partir de ahí, la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri y la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) de la Policía ecuatoriana iniciaron su accionar hasta lograr la liberación del hombre de negocios que había acudido al vecino país para realizar actividades ligadas a su emprendimiento.

Incluso, el propio ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, reveló detalles del operativo destacando la labor de los efectivos de ambos país. Esto fue secundado por el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros de la PNP, quien también fue parte de la conferencia.

"Gracias a la información vertida, pudieron localizar a uno de los titulares de las cuentas incriminadas y, cuando fue capturado, se logró dar con toda la banda que tenía al señor bajo su poder", indicó a los medios.

Crudo relato

El empresario también brindó detalles de lo que vivió durante su cautiverio y todo lo que le hicieron estos criminales. Según indicó, los delincuentes intentaron infundirle miedo en todo momento y hasta amenazaron con cortarle los dedos si su familia no realizaba el pago exigido.

"Me llevaron a un bosque, me amarraron con una cadena muy larga a la planta de un árbol. Ahí he estado más de quince horas. En esas horas he sufrido maltratos, amenazas. Venían con el machete, trataban de asustarme, incluso amenazaban con cortarme los dedos", expresó.

En resumen, un empresario peruano secuestrado en Ecuador fue liberado tras un operativo en conjunto entre la policía peruana y ecuatoriana. Familia reveló que los extorsionadores exigían 20 mil dólares para su liberación.