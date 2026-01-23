Chiclayo: Detienen a falso delivery que vendía droga y le incautan más de 400 envoltorios en su domicilio

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un sujeto fue capturado in fraganti cuando realizaba un intercambio de envoltorios de droga en Chiclayo. Agentes de la Policía Nacional ingresaron a su domicilio e incautaron estupefacientes en posesión del detenido.

Sujeto operaba como falso delivery

Un punto de microcomercialización de drogas en el distrito de José Leonardo Ortiz fue allanado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chiclayo.

El operativo policial fue desarrollado agentes de la comisaría de Campodónico tras realizar el seguimiento a un sujeto dedicado a la microcomercialización de droga desde su domicilio.

El sujeto operaba bajo la modalidad de falso delivery, medio por el cual pasaba inadvertido transportando los estupefacientes hacia diversos puntos de la ciudad.

A pesar de sus intentos por no ser visto, el hombre fue grabado por personal de inteligencia de la PNP tras haber acordado el encuentro con un comprador.

De esta manera, el hombre fue visto in fraganti cuando realizaba la entrega de envoltorios con droga, siendo una prueba contundente para el seguimiento policial.

El hecho ocurrió entre la intersección de la calle José Carlos Mariátegui y la avenida México. En el lugar también se observó que varias personas entraban y salían de un inmueble para concretar las compras de droga.

En Chiclayo, agentes de la Policía lograron desarticular un punto de microcomercialización de drogas. Un sujeto fue detenido al operar bajo la modalidad de delivery.



Capturado tras ser grabado por PNP

Tras contar con las evidencias registradas en video, agentes de la PNP ejecutaron de inmediato el operativo. De esta manera, se dio la captura del falso trabajador de delivery.

El hombre fue identificado como Carlos Eduardo (32). Luego de ser capturado el sujeto aceptó su responsabilidad en la venta de estupefacientes.

Los efectivos policiales ingresaron al inmueble habitado por el detenido, lugar donde se encontraron 57 envoltorios de droga ocultos en un bolso ubicado en el segundo piso de la vivienda.

Los paquetes estuvieron distribuidos en diversos puntos de la casa. Encima de una mesa se encontraron al menos 300 envoltorios, mientras que en otra zona se hallaron otros 70 adicionales. En posesión del detenido se encontraron 427 envoltorios en total los cuales estaban listos para ser comercializados y distribuidos.

El detenido continúa en disposición de las autoridades por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. El hombre fue trasladado hacia la comisaría y el caso ya se encuentra en manos de la Primera Fiscalía de José Leonardo Ortiz para realizar las investigaciones y diligencias de ley.