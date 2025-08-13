RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 13 de agosto del 2025

Conoce a cuánto se cotiza el dólar en Perú este 13 de agosto en su precio de compra y venta. Además, entérate de cuáles son los portales oficiales para seguir el tipo de cambio en tiempo real.

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un contexto económico marcado por los constantes movimientos del mercado, conocer el tipo de cambio del dólar es fundamental para tomar decisiones financieras acertadas. Este 13 de agosto, te contamos cómo se comporta la cotización del dólar en Perú, tanto en su valor de compra como de venta, en casas de cambio, bancos y plataformas digitales.

Precio del dólar hoy en Perú

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. En ese marco, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar es el que te detallamos a continuación:

  • Compra: S/3.518
  • Venta: S/3.525

Estos datos muestran una leve variación respecto a los precios revelados para el día de ayer, 12 de agosto, donde la compra del dólar era de S/3.522 y la venta correspondía a S/3.537.

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.510 | Venta S/ 3.540

Tipo de cambio en tiempo real

Debes tener en cuenta que las cifras señaladas líneas más arriba puede variar conforme pasen las horas de este miércoles, ya que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCRP), los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país.

En ese sentido, lo ideal es que tengas en cuenta el tipo de cambio del dólar para hoy, en los principales bancos del en el país:

BANCOCOMPRAVENTA
BCP3.5343.517
INTERBANK3.4853.580
BBVA3.4353.612
SCOTIABANK3.5073.546
BANCO DE LA NACIÓN3.4703.600
BANCO PICHINCHA3.4903.566

¿Dónde consultar el tipo de cambio en Perú? 

Ten en cuenta portales oficiales y fuentes confiables para verificar el tipo de cambio en tiempo real, evitar fraudes y mantener tus finanzas bajo control. Ya sea que vayas a comprar dólares, venderlos, ahorrar o realizar una transacción internacional. Entre ellos están los siguientes:

  • Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).
  • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
  • Banco de la Nación (BN).
  • También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se reveló el precio del dólar en Perú para este miércoles 13 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio en tiempo real.

