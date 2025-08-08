Terror en el Callao: Balacera en puesto de comida rápida dejó un muerto y un herido

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La lluvia de balas se ha vuelto pan del día a día en nuestra capital y cada vez son más las vidas que se apagan a causa de estas. En esta oportunidad un ataque a mano armada contra un puesto de comida rápida, ubicada en la cuadra 1 del jirón Ayacucho en el distrito de Carmen de la Legua, en el Callao, dejó un fallecido y una persona herida.

Ataque contra puesto de comida

El hecho se registró frente al parque Villa Señor de los Milagros donde minutos previos al ataque, las víctimas estaban presenciando un partido de futbol para, posteriormente, acercarse a un puesto para comprar una papa rellena. Fue en ese preciso instante que desconocidos los atacaron.

Cuatro sujetos llegaron hasta la zona a bordo de dos motocicletas para interceptar a las víctimas y disparar hasta en tres oportunidades. Tras el ataque huyeron rápidamente con rumbo desconocido, según información policial.

El fallecido fue identificado como Daniel Hans Franco Animaca de 37 años, él fue trasladado hasta el Hospital San Pablo en donde confirmaron su deceso. El joven herido es Luis Alberto Vidal de la Cruz de 31 años fue trasladado hasta el Hospital Daniel Alcides Carrión en donde permanece internado con diagnostico reservado.

Minutos de terror

La feroz balacera generó pánico entre los residentes y transeúntes que se encontraban en el lugar al momento del ataque. Vecinos informaron que no es la primera vez que se da un hecho similar en la zona.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar la escena y permitir que los peritos de criminalística tengan facilidad para recoger las evidencias. Las autoridades informaron que la víctima mortal había solicitado garantías para su vida luego de, presuntamente, haber sido amenazado de muerte por su suegra que no aceptaba la relación que tenía con su hija.

Cabe señalar que, en la zona hay cámaras de seguridad que pertenecerían a la municipalidad, sin embargo, la policía dio a conocer que no habrían captado el ataque porque no estaban en funcionamiento. Las autoridades no descartan que la razón del ataque sea por ajuste de cuentas, exactamente por las garantías que tenía el fallecido.

El asesinato del hombre que se encontraba en un puesto de comida rápida, que dejó un herido, se suma a los 122 casos de homicidios que tiene el Callao según el Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud.