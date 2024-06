Popular cantante de cumbia denuncia ser víctima de EXTORSIÓN y toma radical decisión sobre sus shows

La criminalidad continúa azotando el país, sobre todo a aquellos dedicados al ámbito musical. Esta vez, un popular cantante de cumbia denunció que viene siendo víctima de extorsión, por lo que no dudó en tomar una radical decisión acerca de sus shows.

Según se pudo conocer, Esaud Suárez, exintegrante de Papilón y Caribeños de Guadalupe viene recibiendo amenazas de muerte por parte de un grupo de delincuentes que le exigen una fuerte suma de dinero que se ha visto imposibilitado de pagar.

En exclusiva para Exitosa desde Iquitos, el artista narró que este suceso lo tiene bastante preocupado, sobre todo por su familia. Y es que los extorsionadores llevan siguiéndolo casi tres meses y ahora le han advertido que atentarán contra las personas que más quiere, es decir, su esposa e hijos.

"Sí, muy lamentable y preocupante para mí, sobre todo por mi familia porque los extorsionadores vienen siguiéndome casi tres meses y ahora ya no quieren saber nada de plata. Me dieron un ultimátum y ahora van a atentar contra mi familia y dijeron que me van a dar en donde más me duele y esa es la gran preocupación que tengo ahora", declaró a nuestro medio.