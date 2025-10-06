RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Trabajo en conjunto

Titulares del MP y MTC sostuvieron reunión contra las extorsiones hacia transportistas

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y el ministro de Transportes, César Sandoval, sostuvieron una reunión para abordar la problemática de las extorsiones en medio del paro de transportistas.

Titulares del MP y MTC sostuvieron reunión (Fuente: Composición Exitosa)

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio Público (MP) hizo de conocimiento pública la reunión entre el Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, para abordar la problemática de la extorsión en contra del gremio de transportes. 

Reunión entre el MP y MTC

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y el ministro  de Transportes, César Sandoval, se reunieron en la sede principal del Ministerio Público este lunes 6 de octubre en medio del último paro de transportes convocado por un sector del gremio.

Como se conoce, el último fin de semana, dos últimos atentados en contra de conductores de buses de transporte público alertaron a empresarios y trabajadores del gremio quienes organizaron un apagado de motores para este lunes. 

Ante la problemática que ha atacado a los transportistas durante todo el año 2025, los representantes de ambas instituciones públicas se han reunido para abordar de manera conjunta los ataques de extorsión. 

El encuentro se sostuvo junto a los fiscales superiores Fany Quispe Farfán, representante de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y Omar Tello Rosales, Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales de los Distritos Fiscales grupo 'A'. 

De esta manera, los máximos representantes del MP y MTC estarían coordinando estrategias en contra de la criminalidad. La publicación fue realizada desde la cuenta oficial de X, estuvo acompañada por dos fotografías donde se observan a Gálvez y Sandoval en medio de la reunión.

Según la descripción, se están dando "aportes técnicos para fortalecer las acciones conjuntas frente a este fenómeno delictivo". El resultado, finalmente, será visto en las acciones posteriores que den ambas instituciones. 

Continúa paro de transportes 

El último paro convocado para este lunes 6 de octubre, se realizó solo con un día de anterioridad. El cruel asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa en el distrito de San Juan de Miraflores el pasado sábado 4 de octubre incentivo el llamado al apagado de motores. 

Sin embargo, este no ha sido el único ataque reportado en las últimas 24 horas. Habiendo anunciado el paro, un nuevo agraviado lucha por su vida a manos de extorsionadores. Durante la noche del domingo 5 de octubre, un sicario efectuó tres disparos en contra de un chofer de la empresa Santa Catalina.

Ambos ataques se registran tras el acuerdo del presidente del Congreso de la República, José Jerí, con un gremio de transportistas que tras la promesa de la creación de un equipo especial contra la extorsión levantaron el paro. 

Los transportistas han caminado todas las vías de solución para acabar con las extorsiones en su contra, sin embargo, los ataques parecen seguir sin acabar.

